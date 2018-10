Claudia Gerini ha un nuovo amore: è un neo papà. Gossip impazzito

È di quelle ragazze di “Non è la Rai” che ce l’hanno fatta. Dopo essere stata una delle protagoniste del programma di Gianni Boncompagni, Claudia Gerini ha fatto fortuna. Ora è una delle attrici italiane più amate e richieste. Se la sua carriera è stata sempre fatta di successi, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale. Per carità, non ci vogliamo impicciare, però Claudia ha cambiato vari compagni forse perché non aveva ancora trovato quello giusto. Ma forse le cose sono cambiate… La scorsa estate ha fatto molto parlare la fine della sua storia con Andrea Preti così la Gerini ha deciso di chiarire la vicenda su Grazia: “La nostra storia non è finita di punto in bianco - ha detto Claudia smentendo la tesi di Preti che aveva sempre sostenuto la tesi della fine improvvisa - Io avevo lasciato molti avvertimenti. Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita. Ma sono stata onesta con Andrea, gliel'ho detto in faccia". Continua a leggere dopo la foto

"Lasciare una persona è triste, - disse nel corso della stessa intervista - ma nella vita succede. Non è la fine del mondo. Lui è adulto, saprà andare avanti". Ebbene dalla fine della relazione con Preti, la Gerini non era stata avvistata con altri. Anche perché, come lei stessa aveva ammesso, il desiderio era concentrarsi di più sul lavoro. Fino a pochi giorni fa quando è stata sorpresa a baciare appassionatamente un altro uomo, un neo papà.

Insomma, l’amore ha bussato di nuovo alla porta della Gerini che si è lasciata travolgere dalla passione. A pizzicare la bella attrice avvinghiata a questo uomo – che ha tutta l’aria di essere belloccio – è il settimanale Chi. Ma lui chi è? L’identità dell’uomo è rimasta misteriosa. Di lui si sa solamente che un neo papà. Che porta spesso la sua bambina – che non avrà più di un anno – agli incontri con la Gerini. Il settimanale di Signorini, infatti, ha beccato i due piccioncini insieme in più di un’occasione.

I due si scambiano baci, coccole e tenerezze e non nascondono il loro amore alle figlie. Se lui porta sempre la piccolina – che la Gerini sembra amare molto – anche Claudia porta Linda, la figlia avuta dall’ex Federico Zampaglione. Insomma, la loro sembra ormai a tutti gli effetti una famiglia allargata. Restiamo in attesa di scoprire l’identità dell’uomo misterioso…

Caterina Balivo, clamorosa gaffe in diretta. Claudia Gerini è in studio e lei… Gelo totale

fbq('track', 'Gossip');