L’altra faccia di Matteo Salvini. Visto in versione papà? Eccolo insieme alla figlia Mirta

Agli sgoccioli di un'estate che sembra non voler lasciare la penisola, Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, si diverte in spiaggia insieme alla figlia Mirta. I fotografi di Novella 2000 lo hanno infatti paparazzato sulla spiaggia di Fregene, mentre faceva divertire la figlia. Matteo Salvini è infatti padre di due bambini, Mirta, quattro anni, nata dalla relazione con l'ex fidanzata Giulia Martinelli, e un bambino (che va per i sedici anni) avuto invece dall'ex moglie Fabrizia Ieluzzi. Gli scatti che compaiono sul nuovo numero del settimanale diretto da Roberto Alessi e raccontano un lato decisamente inedito di Matteo Salvini. Le coccole e i sorrisi affettuosi lo discostano del tutto dall'immagine rigida e seria da Primo Ministro. Eppure, quando le porte di Montecitorio si chiudono, Salvini indossa quotidianamente i panni del fidanzato amorevole e del padre premuroso.



Nel 2001 Matteo Salvini ha sposato la giornalista radiofonica Fabrizia Ieluzzi da cui ha avuto il primo figlio, Federico Salvini. Tra Matteo Salvini e Fabrizia, però, la storia non è durata a lungo, e dopo aver siglato il divorzio ha vissuto una relazione con Giulia Martinelli, madre della sua seconda figlia, Mirta Salvini. Nel 2015 il mondo del gossip è tornato a parlare della sua vita privata per via della sua storia d’amore con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi.

La relazione tra i due - nonostante un servizio fotografico che mostrava la conduttrice intenta a baciare un altro uomo - prosegue a gonfie vele. Proprio sulla relazione con la Isoardi, Fabrizia Ieluzzi aveva speso parole molto dure: ''Da ex moglie, quindi vale doppio, posso testimoniare che Matteo e Giulia sono due anime gemelle, le metà della stessa mela. Lei è una militante della Lega, sono cresciuti insieme; anzi, posso dire che lui l'amava da quando erano pistolini, c'era anche prima di me''.

Matteo Salvini e la fidanzata, sua prima sostenitrice non sono sposati, ma non escludono di compiere il grande passo: “È l’uomo che deve chiedere alla sua donna di sposarlo“, aveva detto la donna a Oggi. Mentre in un primo momento Matteo Salvini cercava di tenere la sua nuova relazione lontana dai riflettori, oggi la nuova coppia appare spesso in pubblico senza troppi problemi.

