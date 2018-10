La notizia choc su Meghan e Harry. Succede a pochi mesi dalle nozze

Meghan Markle e Harry d’Inghilterra si sono sposati lo scorso 19 maggio in un royal wedding che è stato chiacchieratissimo e di cui tuttora si parla. Per esempio si è parlato di chi avrebbe accompagnato la sposa all’altare visto che tra i grandi assenti figurava proprio suo padre. Ci si chiedeva, neanche a dirlo, come sarebbe stato il vestito di lei che, alla fine ha optato per un abito semplicissimo (anche troppo) realizzato su misura per lei da Givenchy. A molti la scelta di quell’abito tanto castigato non è piaciuta. Però è questione di gusti. E non si discute sul fatto che Meghan, nel giorno più importante della sua vita, fosse davvero bellissima. Già da prima del matrimonio, poi, girava la voce che lei fosse incinta, voce che sembrò confermata nel momento in cui i due fecero sapere che non sarebbero partiti subito per il viaggio di nozze. Meghan e Harry avevano scelto la Namibia ma poi hanno deciso di rimandare il viaggio. Subito si è pensato che lei fosse incinta… Continua a leggere dopo la foto

La Namibia non è certo il luogo adatto per una donna in dolce attesa così la voce della gravidanza si è fatta più insistente. Per il momento, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali e quindi non ci resta che aspettare il momento giusto che non sarà lontano. Meghan non è proprio una ragazzina e, se vuole mettere su famiglia, deve iniziare quanto prima. Ma è possibile che l’erede di Harry non arrivi mai? Ehm… Continua a leggere dopo la foto

Oltre a quella di una gravidanza, gira anche un’altra voce. Voce che vuole che Meghan e Harry siano già in crisi. Che cosa? Ma se si sono appena sposati… Si tratta di rumors che si sono scatenati per la decisione di Buckingham Palace di vendere l’anello di fidanzamento della Markle. Oddio cosa state dicendo? Calma. In realtà non si tratta dall’anello originale dal quale Meghan non si separa mai, ma di copie realizzate per i turisti e che è possibile acquistare spendendo 35 euro. Gli anelli, infatti, sono in vendita presso il negozio The Royal Collection oppure nell’e-shop della Famiglia Reale. Continua a leggere dopo la foto

E infatti Meghan e Harry non sono affatto in crisi. Anzi, sono sempre più uniti e innamorati. E visto che non hanno fatto il viaggio di nozze, approfitteranno del soggiorno in Australia per ritagliarsi del tempo da poter trascorrere insieme. Dal 16 al 31 ottobre i duchi del Sussex faranno il primo tour ufficiale in Australia in occasione degli Invictus Games a Sydney e poi tra le varie tappe si fermeranno a Melbourne, Fraser Island, Wellington, Auckland. La coppia si fermerà Melbourne, Fraser Island, Wellington, Auckland ma tra il 23 e il 25 ottobre non hanno impegni ufficiale. E si prenderanno qualche giorno tutto per loro.

“Ha cambiato!”. Meghan Markle, è bastato un attimo per accorgersene. Tutti basiti

fbq('track', 'Gossip');