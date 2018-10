Stefano De Martino, la bomba. Le foto “choc” eccitano i fan

Tenetevi forte perché questa è un vera bomba. Il gossip di queste ultime ore sta facendo impazzire di gioia i fan di Stefano De Martino che è stato immortalato in un modo a dir poco compromettente. L’ex ballerino di Amici, ai tempi del talent show, quando era fidanzato con Emma Marrone che aveva frequentato la scuola di Maria De Filippi con lui, ha perso la testa per Belen Rodriguez. Scoppiò un caso: Belen fu additata come rovina-famiglie ed Emma non fu felice di come finì la sua storia con Stefano. Lui, dal canto suo, era innamorato perso di Belen e, per quanto dispiaciuto di fare del male alla Marrone, non riuscì a non seguire il suo cuore. L’amore che scoppiò tra lui e l’argentina fu travolgente e passionale e si concretizzò in un figlio e in un matrimonio. Poi, come spesso succede, l’amore finì. Stefano e Belen si lasciarono e i fan rimasero molto delusi. Erano una coppia bellissima e nessuno riusciva ad accettare che tra loro fosse finita. Continua a leggere dopo la foto

Belen si fece una nuova vita mentre a Stefano De Martino furono attribuiti solo dei flirt passeggeri che lui non confermò mai. Anzi, Stefano da anni si dichiara single mentre i siti di gossip lo vogliono fidanzato con quella o con quell’altra. In particolare sembrava che Stefano De Martino avesse una relazione con la stilista e influencer Gilda Ambrosio ma nessuno dei due confermò. Anzi, da parte loro sono arrivate solamente smentite. Continua a leggere dopo la foto

Ora, però, c’è una bella novità che ha emozionato i fan. E riguarda proprio Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Tutti quelli che hanno sperato in un loro ritorno di fiamma, hanno goduto quando hanno visto le ultime compromettenti foto che li ritraggono insieme. Le foto del settimanale Chi ritraggono Stefano e Belen al parco insieme al figlio Santiago. Non è la prima volta che i due vengono fotografati insieme dopo il divorzio, ma stavolta sembrano più complici che mai. Continua a leggere dopo la foto

Stefano e Belen sembrano felicissimi insieme e non è esclusa la possibilità di un ritorno di fiamma. Beh, sarebbe fantastico… Anche perché ormai il cuore di entrambi sembra essere libero: Belen sembra aver chiuso definitivamente con il pilota di MotoGp Andrea Iannone, mentre Stefano continua a dichiararsi single, nonostante gli avvistamenti a più riprese con la stilista Gilda Ambrosio. Come finirà questa vicenda? Non vediamo l’ora di scoprirlo…

