“Lasciati con una telefonata”. Kate e William, ora si è venuto a sapere

Se l'attrice americana Meghan Markle ci ha messo poco più di un anno per andare a nozze col principe Harry, per Kate Middleton il percorso per entrare nella casa reale più ambita del mondo è stato ben più lungo e tortuoso. La maggiore di casa Middleton ha dovuto attendere più di nove anni prima di poter sfoggiare la fede al dito. Quello di Kate e William, infatti, è stato un fidanzamento lunghissimo, tanto che la 36enne era stata soprannominata dalla stampa britannica 'Waity–Katie', ovvero la Kate che aspetta. Ma la relazione tra i due ha dovuto superare anche due periodi di «pausa», prima di arrivare al royal wedding del 2011. E, in entrambi i casi, a lasciare la compagna di studi Kate era stato William. E non nel migliore dei modi. Se, infatti, oggi i duchi di Cambridge sono una delle coppie più solide e invidiate del mondo (genitori di tre bambini, George, 5 anni, e Charlotte, 3. Louis, 6 mesi, e sempre uniti anche in pubblico), William & Kate.



Una storia d’amore regale, dell’esperto della famiglia reale britannica Christopher Andersen, svela che nel 2007 il figlio di Diana chiuse (almeno temporaneamente) il rapporto con la futura moglie nel corso di una telefonata, mentre lei stava lavorando. Con la motivazione più classica: ‘’Non possiamo andare avanti, non funzionerà e questa relazione non ti fa bene’’. Pare che William all'epoca (2007) cercò consigli da papà Carlo e dalla non, la regina Elisabetta II, ed entrambi gli dissero di non affrettare i tempi. La rottura del fidanzamento, oltre a fare scalpore non rese certo felice Kate.

La giovane Middleton, dopo la clamorosa rottura, si diede alla pazza gioia finendo su tutti i rotocalchi immortalata in tutti i locali più trendy di Londra. E, secondo la biografa reale Katie Nicholl, Will si era già preso una pausa nel 2004, definendo la loro relazione «un po’ claustrofobica». Kate, all’epoca, aveva reagito rifugiandosi nella casa di famiglia nel Berkshire, il principe invece era partito per un viaggio in barca a vela in Grecia, con l’amico Guy Nelly e il resto dell’equipaggio esclusivamente femminile.

Nel 2004 era stato visto in compagnia della socialité Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe, nel 2007 invece avrebbe diviso la pista da ballo delle discoteche londinesi con la studentessa brasiliana Ana Ferreira. Ma nello stesso anno William e Kate sono tornati insieme. E il resto è storia. Il matrimonio, i figli e la vita da principessa...

