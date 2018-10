Ha detto sì! La super vip, appena sposata, lo fa sapere a tutti con questa foto

Nemmeno una foto. È stato un matrimonio privatissimo quello che è stato celebrato lo scorso 29 settembre con una cerimonia blindata, celebrata in una casa privata negli Hamptons, la nota area residenziale di Long Island tanto cara ai newyorchesi benestanti che lì trascorrono le vacanze estiva. Una festa intima e anche lontana dal lusso, oltre che dai riflettori. L'aveva anticipato la stessa neo sposa, che tra l'altro ha spento 47 candeline due giorni prima delle nozze (bis): "Sono troppo vecchia per aver un matrimonio in grande con l’abito bianco sfarzoso e tutto il resto". Lei è Gwyneth Paltrow, l'attrice ex di Chris Martin, leader dei Coldplay, che ha detto sì a Brad Falchuk, regista e produttore televisivo con cui sta insieme da quattro anni, dal 2014. Al momento non sono stati diffuse immagini del loro grande giorno. L'unico dettaglio Gwyneth l'ha voluto rivelare via Instagram, con una bella foto delle fedi e delle loro mani intrecciate. (Continua dopo la foto)



Scatto che, ovviamente, ha fatto il boom di like e di felicitazioni. Le nozze tra la Paltrow e Falchuk, che hanno due figli ciascuno nati dai precedenti matrimoni, erano state annunciate a gennaio scorso. La notizia del fidanzamento ufficiale era stata resa nota dalla trasmissione 'Good Morning America', cui l'attrice e il regista avevano deciso di inviare un comunicato stampa congiunto che anticipava il grande annuncio: “Ci sentiamo incredibilmente fortunati a esserci incontrati in questo frangente nelle nostre vite, quando i nostri successi e i nostri fallimenti possono essere una solida base per una relazione sana e felice”.

Non si hanno molti dettagli sul matrimonio, l'abbiamo già scritto. Sappiamo, tuttavia, che tra gli invitati, a festeggiare i neo sposini, c'erano moltissime superstar di Hollywood. Come il grande amico e collega di lei Robert Downey Jr, che con Gwyneth ha condiviso i set dei film di Iron Man e per lei è come un fratello. Presenti alle nozze anche l'attrice Cameron Diaz con il marito Benji Madden, il regista Steven Spielberg con la moglie Kate Capshaw e il comico Jerry Seinfeld, che ha ospitato nella sua casa la cena pre nuziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) in data: Set 30, 2018 at 12:55 PDT





Non c'era invece Chris Martin, il frontman dei Coldplay che ha divorziato ufficialmente dalla Paltrow nel 2016 e che le ha dato due figli, Apple Blythe Alison e Moses Bruce Anthony, che oggi hanno rispettivamente 14 e 12 anni. I due ex marito e moglie sono in ottimi rapporti. Anche lui ha voltato pagina. Ora è legato all'attrice Dakota Johnson, ma non ha potuto partecipare al matrimonio di Gwyneth e Brad perché impegnato in una performance al Global Citizen Festival di New York.

