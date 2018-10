La bellezza è genetica. La figlia di Natasha Stefanenko compie 18 anni. Che schianto

Fasciata in un elegante abito blu, Sasha Sabbioni ha festeggiato il suo 18esimo compleanno in una location suggestiva con tanto di red carpet. Al suo fianco c'erano mamma Natasha Stefanenko e papà Luca Sabbioni, orgogliosi della loro "donna". Biscotti a tema, torta spettacolare, musica e fuochi d'artificio per chiudere in bellezza un giorno indimenticabile. La bellissima figlia dell'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana ha compiuto la maggiore età e i genitori le hanno regalato una festa indimenticabile. Accanto a lei gli amici e gli affetti più cari. E sul profilo social la mamma ha voluto immortalare questo momento con un dolcissimo post: “La festa di ieri è stata un successo! La nostra piccolina è diventata grande. 18 anni è solo l’inizio di quel meraviglioso viaggio che si chiama vita. Il meglio deve ancora venire!”, scrive. Accanto alla bionda conduttrice e modella c’è come sempre il marito, papà orgogliosissimo, Luca Sabbioni, ex modello e imprenditore marchigiano, suo compagno di vita da ben 25 anni. (Continua a leggere dopo la foto)



Un amore fortissimo nato da una scommessa. ''Io e Luca Sabbioni veniamo descritti dalla stampa come una coppia romantica, ma dovete sapere che la nostra storia è nata per la solita scommessa tra uomini - aveva raccontato la conduttrice Natasha Stefanenko in un'intervista al settimanale Oggi -. L'imprenditore, oggi mio marito, mi vide sfilare e disse a un suo amico che sarebbe riuscito a portarmi a letto in 48 ore. Perse la sfida''. E così tra i due è iniziata la storia d'amore che dura da 25 anni. La coppia oggi sembra davvero felice e solida, anche se in passato non sempre è stato così, i due hanno dovuto affrontare una brutta crisi dopo la nascita di Sahsa.

Poi tutto è tornato al proprio posto e oggi Natasha è una moglie e mamma felice. Durante un'intervista rilasciata a Barbara D'Urso la Stefanenko aveva parlato di sua figlia: ''Sasha è il nostro tutto, la nostra ragione di vita. Ho scoperto di essere incinta in Russia. Luca non era pronto, è rimasto scioccato. Ma il mio ginecologo ci disse che per avere un figlio bisogna avere una sana incoscienza'', aveva raccontato l'ex modella nel salotto di Pomeriggio Cinque.

''Ha 16 anni ed è appena partita per l’anno all’estero, in America. - aveva raccontato all'epoca dell'intervista la conduttrice - Anch’io ho lasciato casa a 17 anni ma solo quando Sasha ha preso l’aereo ho capito cosa poteva significare per i miei genitori. La sera stessa ho chiamato mia madre e le ho chiesto scusa. Ora Sasha è felice, e io e Luca stiamo tornando a essere una coppia, non più solo papà e mamma''.

