“Sul serio?”. Gigi D’Alessio canta e succede ‘questo’. Fan in estasi e tanta emozione 

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono finalmente tornati insieme sul palco, emozionati come le prime volte insieme perché in realtà questo ritorno porta dietro tanto amore e tante difficoltà superate. Una sorpresa che ha lasciato senza parole gli spettatori del concerto di Gigi che si è tenuto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Da tredici anni conquistano le prime pagine dei giornali di cronaca rosa: il gossip su di loro è sempre molto caldo. Fin dal 2005 quando il cantante napoletano decise di troncare con la moglie e intraprendere una nuova avventura amorosa. Una storia chiacchierata, specie per la differenza d'età tra i due protagonisti, coronata dalla nascita del figlio Andrea.

Qualche mese fa la notizia che aveva lasciato i fan della coppia di stucco: "Io e mio figlio ci siamo trasferiti" aveva annunciato a mezzo stampa e social la giovane cantante italiana. Le avvisaglie di una crisi, rese note dai rotocalchi da oltre un anno, non erano invenzioni o semplici rumors: le cose tra Gigi e Anna non funzionavano più da tempo. Ma 'fortunatamente', la rottura tra i due è durata solo poco tempo. (Continua a leggere dopo la foto)



A giugno sono stati beccati nuovamente insieme; niente di serio, dicevano loro, solo amici in comune. Poi un concerto, cuoricini sospetti, fino all'annuncio: "Sì, siamo tornati insieme". Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono tornati insieme, ormai è ufficiale. Hanno deciso di darsi una seconda possibilità: Anna ha deciso dunque di tornare con il suo uomo perché ha dato peso alle sue promesse. Così parla Gigi D’Alessio: “Le ho chiesto perdono. Ho capito che la stavo perdendo davvero. Mi sono fatto travolgere dagli eventi, sono stato superficiale ed egoista. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”.

Poi le voci dell'anello di fidanzamento e le nozze, notizia poi smentita dallo stesso Gigi D'Alessio a diversi giornali. Ma questo non ha cambiato niente. Per il momento il cantante di Napoli e la sua dolce metà hanno ritrovato il sorriso e non hanno nessuna intenzione di mettere alla prova questo momento con ulteriore stress da matrimonio. E così, dopo la rottura, pochi giorni fa sono tornati a farsi vedere insieme. Ecco la loro prima uscita ufficiale sul palco del concerto di lui al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Con sguardi pieni d’amore.

La serenità e la passione ritrovate e poi il concerto di Gigi D’Alessio con una gran sorpresa per tutti, l’arrivo della sua Anna. Lady Tata ha cambiato look, ha tagliato i capelli che sono tornati del loro colore quasi naturale. Bellissima ed emozionata sul palco insieme al padre di suo figlio. Il pubblico è esploso in un fragoroso applauso e questo gesto di Anna vale più di mille parole.

