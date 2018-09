Belen Rodriguez è single, non ci sono più dubbi. La showgirl argentina nei giorni scorsi ha confermato la rottura con Andrea Iannone: il motociclista e la modella non stanno più insieme. Una storia durata due anni, tra alti e bassi, che non è giunta al lieto fine. Già, proprio nelle settimane in cui il gossip impazzava sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez ecco la notizia che rompe le uova nel paniere della cronaca rosa: ma quale figlio, bisogna trovare nuovamente con chi 'farlo' un fratellino per Santiago. A dirla tutta, la stessa Rodriguez nelle scorse settimane aveva lasciato intendere di non essere pronta a una seconda maternità: "Ho capito che è una cosa che va fatta con una certa maturità, fare un figlio non è un gioco" aveva dichiarato lei. Insomma, campanelli d'allarme sulla sua storia d'amore con Andrea Iannone tutt'altro che funzionante. (Continua a leggere dopo la foto)



Negli ultimi giorni, come è inevitabile che sia, la Rodriguez è sotto la luce dei riflettori del mondo del gossip. In tantissimi, infatti, si interrogano se la rottura con Iannone sia dovuta a un nuovo uomo nella vita di Belen o, addirittura, a qualche ritorno di fiamma. Si è vociferato, con più di una certa insistenza, di un possibile flirt con Fabrizio Corona o, addirittura, causa riavvicinamento per Santiago, una probabile cucitura con Stefano De Martino. (Continua a leggere dopo la foto)

Eppure, secondo quanto annunciato da lei stessa in occasione della prima puntata di Tu si que vales - programma televisivo tornato in onda sabato 29 settembre su Canale 5 - adesso Belen Rodriguez ha le idee chiare sul profilo che debba avere la sua nuova fiamma. Attenzione, un particolare da non sottovalutare: come noto, infatti, Tu si que vales - programma della Fascino di Maria De Filippi - è registrato e le riprese hanno avuto luogo in estate. La frecciatina 'lanciata' da Belen, dunque, sorprende parecchio e fa pensare all'effettivo stato di salute della sua relazione con Andrea Iannone fin dai giorni di Ibiza. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cosa ha rivelato Belen Rodriguez su Canale 5? La presentatrice argentina ha fatto da cavia a Marco Viola, un concorrente che si è detto capace di riuscire a far fare alla gente quello che lui vuole. L’uomo, che tornerà nelle prossime puntate del programma per finire il suo esperimento, si è mostrato sicuro di sé e determinato. Qualità che hanno colpito molto l’argentina che, una volta tornata al suo posto, ha confidato: "Devo prendermi un 40enne, io me li prendo sempre più piccoli ma non vanno bene…". Hai capito...

