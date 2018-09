Brandon Thomas Lee è il figlio di Pamela Anderson, l'indimenticabile bagnina di Baywatch, e di Tommy Lee, batterista della band heavy metal Mötley Crüe, e già grazie a questi due dati non se la passa male. Il primo figlio della coppia, nato il 5 giugno 1996, ha infatti un fascino da bello e dannato che gli ha permesso di debuttare come modello, soprattutto per Dolce & Gabbana. ‘’L’amore che provo per i miei figli è travolgente. Prendendomi cura di loro, osservandoli, ho imparato moltissimo’, aveva raccontato Pamela Anderson, 50 anni, parlando di Dylan, 30, e di Brandon, 22, nati entrambi dall’amore (turbolento) con Tommy Lee. Il secondogenito dell’ex bagnina di ‘’Baywatch’’ , cresciuto con una mamma come Pamela Anderson e un papà come Tommy Lee, batterista della band heavy metal Mötley Crüe, è un bellissimo ragazzo: lavora come modello è appassionato di surf, basket, running e tanti altri sport che si praticano all’aria aperta. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto riporta il gossip a stelle e strisce il figlio di Pamela, non solo lavora nella moda, ma è un patito di shopping di lusso. Un piccolo esempio? Il giovane compra solo jeans Amiri, il cui prezzo si aggira tra i 700 e i 1000 dollari. Per uno ricco come lui non sarà niente di che, ma si tratta pur sempre di blue jeans. Ammette di rubare spesso T-shirt, felpe e accessori vari dal guardaroba della mamma.

Il giovane ha ha lavorato per il marchio italiano ‘’Dolce e Gabbana”. Nel 2016 ha partecipato alla campagna pubblicitaria girata a Capri insieme a Cameron Dallas, e nel gennaio del 2017 ha sfilato per il duo di stilisti sulla passerella dedicata alle collezioni autunno inverno 2018 2019. Brandon Thomas Lee è alto 1,80 centimetri e pesa 75 chili e qualche tempo fa è finito sui giornali per aver picchiato il padre, Tommy Lee, batterista della band heavy metal Mötley Crüe. "Brandon è stufo di vedere suo padre ubriaco, per questo gli ha tirato un pugno sul viso. Ok, forse ha esagerato, ma lo ha fatto per amore", aveva detto mamma Pamela in difesa del figlio.

Brandon Lee è fidanzato con una bellissima ragazza (anche lei famosa, almeno negli Stati Uniti). Si chiama Pyper America Smith ed è la sorella minore di uno dei modelli del momento, Lucky Blue Smith. Pyper, nota per i suoi continui cambiamenti di look, è anche musicista, suona come bassista in un gruppo di alternative rock, ''The Atomics''. Il figlio di Pamela Anderson la accompagna spesso sul red carpet: una delle ultime e più important uscite insieme è stata quella in occasione dello Shepherd Conservation Society’s 40th Gala for the Oceans.

