Teresanna Pugliese si è sposata. L’ex tronista di Uomini e Donne, ex fidanzata di Francesco Monte, ha detto sì a Giovanni Gentile, padre di suo figlio, che le ha chiesto di sposarlo con un flash mob sul lungomare di Napoli. Il matrimonio tra i due si è celebrato con rito religioso nella chiesa di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, ed è stato seguito nei minimi dettagli dalle telecamere di Pomeriggio Cinque, che già in passato aveva trasmesso le immagini del flash-mob con cui Gentile ha chiesto alla Pugliese di sposarlo. Il matrimonio è stato anticipato da un'inattesa serenata organizzata dallo sposo per la compagna la sera prima delle nozze, a cui ha partecipato anche Francesco, figlio avuto dalla coppia nel 2015. "Ci sono tutte le persone che volevo ci fossero" ha commentato la novella sposa ai microfoni della trasmissione, mostrando l'abito da lei confezionato: un vestito "alla Sofia Loren", che unisce però le linee e i colori della tradizione all'innovazione dello short sotto la gonna. (Continua a leggere dopo la foto)



Il commento al look della sposa del piccolo figlio Francesco? "Sembra una principessa". La stessa cosa, però, non la pensa il web, che alla vista del vestito di Teresanna ha rischiato l’infarto. E gli ‘internauti’, come sempre, non si sono risparmiati con commenti al veleno, meme e gif: ‘’Vogliamo parlare della bruttezza del vestito di Teresanna Pugliese? #uominiedonne’’, ‘’Ma che vestito è quello di Teresanna? È davvero bruttissimo, peccato ha un bel fisico avrebbe potuto osare di più!’’, ‘’Il vestito è trashissimo’’, sono alcuni dei commenti all’oufit scelto da Teresanna per il suo matrimonio.

“Sarà una festa, - aveva raccontato l’ex volto di Uomini e Donne annunciando le nozze con il suo Giovanni - ma non la classica festa dove si sta gran parte del tempo a tavola a mangiare e aspettare tra una portata e l’altra. Non ho puntato sul cibo, ma sull’intrattenimento: sarà uno show con diversi artisti, partenopei ovviamente. Ho scelto una location che si presta per la circostanza e dove potremo festeggiare fino a notte fonda’’.

Ma chi è lo stilista del vestito di Teresanna Pugliese ? L’ex tronista lo aveva annunciato nell’intervista rilasciata al magazine di ‘’Uomini e Donne’’ l’ex tronista aveva raccontato: “Non ho ancora il vestito, ci ho pensato in ritardo. Non l’ho ancora provato, l’ho disegnato io e me lo sono fatto fare da Marinella Spose, un’antica sartoria. Ho voluto scegliere tutto io, dal primo all’ultimo bottone. Sarà una sorpresa… sia il colore che la forma”.

“È ufficiale”. Uomini e Donne, Teresanna Pugliese lo dice pubblicamente. L’annuncio della ex storica di Francesco Monte