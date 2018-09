È senza dubbio una delle donne più belle che la natura abbia generato. Di certo la più bella d’Italia nel 2008). Parliamo naturalmente dell’incredibile Miriam Leone, classe 1985, Catanese doc e attrice nel panorama delle fiction italiane (e non solo). Chi la segue su Instragram lo sa, Miriam è sempre in forma e pochi giorni dopo l’elezione della nuova Miss Italia, Carlotta Maggiorana, non ci si può dimenticare di lei, una delle più belle Miss Italia del passato. In questi giorni la Leone sta girando il 2 sequel di 1992 (ovvero 1994, dopo naturalmente il graditissimo 1993). E proprio in concomitanza della produzione Sky, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto del set della fiction che andrà in onda tra qualche mese su Atlantic: nelle foto si vede Miriam (che interpreta Veronica Castello) con Guido Caprino (Pietro Bosco). Inizialmente c’è la passione, poi sfocia in violenza, e la bella Miriam finisce in lacrime. Nella trama delle prime due stagioni, Veronica e Pietro avevano avuto una relazione, finita male. (Continua dopo la foto)



A giudicare da queste foto, potrebbe esserci qualcosa di vicino ad un ritorno di fiamma, sebbene non certo con un lieto fine. In questi anni Miriam Leone ha dimostrato di essere un portento. Cinema con Veronesi, Miniero, Bellocchio e Pif, poi adottata dalla tv. Ruolo da protagonista in 1992, nuda. “Piacere non fa, papà ed ex fidanzati non l’hanno presa bene… I miei ex hanno reagito quasi peggio di mio padre. Avevo paura di sbagliare ma la serie era scritta benissimo. Sentivo la necessità di fare quel salto.

Come lanciarsi da uno scoglio altissimo, essendo catanese sono cresciuta alla scogliera, la prova di coraggio è tuffarsi dai faraglioni di Acitrezza. Bello e pericoloso”. Oggi che ha imparato a perdonarsi lo dice col sorriso: “Finalmente non ho più quel rigore da signorina Rottermeier per cui non mi dicevo mai ‘brava’, non ho più l’ossessione del controllo. Sono un po’ più morbida, anche se dico o faccio una cosa fuori posto mi ripeto: sei umana, andiamo avanti lo stesso”. “Ho studiato tanto, ero il classico topo da biblioteca. Vengo da una famiglia siciliana tradizionale, con un padre professore cresciuto prima del 68 e la mamma nata dopo il 68”.“Mi porto le radici antiche con un carattere ribelle – continua Miriam - ho fatto di testa mia, sono sempre partita col pensiero del nostos, il ritorno. Un misto perfetto dei miei genitori. Mamma era giovanissima quando sono nata, ha uno spirito libero, artistico, come me. Siamo cresciute insieme. Papà mi ha sempre messo alla prova, mi regalava i libri e io leggevo tutto, per essere all’altezza. Ma per prima cosa dovevo dimostrare qualcosa a me stessa, fin da bambina. Mi mettevo un velo in testa e facevo gli spettacoli da sola, declamando i libri. Il mio sogno era sposare Piero Angela, perché sapeva tutto”.

Ti potrebbe anche interessare: “Galeotto fu il set…’’. Passeggiata a suon di baci, coccole e sguardi complici per Miriam Leone e il suo nuovo fidanzato: 37 anni, modello e attore, ecco chi è il ‘collega’ che ha fatto girare la testa all’ex Miss Italia

fbq('track', 'Gossip');