La ricordate così? Ma Maelle è cresciuta: com’è oggi la figlia di Antonella Clerici

Sono già passati nove anni dal giorno in cui Antonella Clerici è diventata mamma di Maelle. La piccola Maelle è nata il 21 febbraio del 2009 e da quel momento la vita della conduttrice è di certo cambiata. Succede a tutte le mamme e la Clerici in quel periodo viveva la sua bellissima storia d’amore con Eddy Martens. Oggi quell’amore non c’è più e accanto ad Antonella c’è Vittorio Garrone ma tra la conduttrice de La prova del cuoco e il papà di Malle resterà per sempre un legame forte, l’amore necessario per crescere insieme la loro bambina. Antonella Clerici ha lasciato Roma (e la Prova del cuoco) per trascorrere più tempo insieme al compagno Vittorio Garrone e la figlia, che in questi gironi ha ricominciato la scuola. La conduttrice si è trasferita in provincia di Alessandria, in una frazione di Arquata Scrivia, in un nido d’amore, la grande villa immersa nel verde della famiglia Garrone, che, oltretutto, ha accolto benissimo le due nuove arrivate. (Continua a leggere dopo la foto)



Antonella Clerici ha voluto fare gli auguri alla sua bambina per il suo nuovo inizio tra i banchi e lo ha fatto con un post su Instagram. Il post mostra una foto della figlia con la cartella in spalla, pronta per andare a scuola e riporta le seguenti parole: “Primo giorno della nuova scuola… nuovi inizi, si ricomincia. Si volta pagina con gioia verso nuove avventure, nuovi amici, nuove realtà. Con il cuore”, ha scritto la conduttrice Rai sul suo account Instagram.

Gli auguri alla bimba sono arrivati anche dai fan della presentatrice di Portobello, infatti moltissimi sono stati i commenti al post, ad esempio: “Auguri bella” oppure “Benvenute Antonella e Maelle” o ancora ” Buona nuova vita a te e alla tua bellissima figlia Maelle” e così via. Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto della tipica giornata di scuola di Maelle (a Novi Ligure). Antonella accompagna la sua piccola a scuola, qualche saluto con le altre mamme, una chiacchierata e poi in classe.

Maelle è cresciuta e adesso somiglia ancora di più a papà Eddy. I capelli, però, sono quelli di mamma, ricci e fluenti. Manca poco al debutto di Antonella Clerici con Portobello, il nuovo show del sabato sera targato Raiuno. L’amatissima conduttrice, dopo aver lasciato a malincuore La Prova del cuoco per avere più tempo a disposizione da passare con la figlia Maelle e il suo compagno Vittorio Garrone, è pronta a lanciarsi in questa nuovissima sfida ed è già all’opera.

