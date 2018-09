Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono detti definitivamente addio. Dopo più di un anno di amore, la showgirl argentina e il pilota di MotoGp hanno deciso di prendere strade diverse. L'affetto e la stima rimane, ma il rapporto è cambiato. Le voci sulla probabile crisi erano rimbalzate prima dell'estate, poi erano arrivate le vacanze insieme a Ibiza, le foto sui social e le smentite. Ma una settimana fa il settimanale ''Chi'' ha lanciato la bomba. “Dopo l’interminabile tira e molla estivo Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone”, è stato scritto nella rubrica ''Chicche di Gossip''. Questa volta la showgirl sarebbe decisa a portare avanti la sua decisione. Insomma, nonostante le smentite la coppia non sarebbe riuscita a ricucire il rapporto. Le ultime foto della coppia mostravano la grande tensione tra i due, ormai, ex fidanzati. Scatti rubati prima della rottura, che il settimanale ''Novella 2000'' ha pubblicato qualche giorno fa e che vedono Andrea Iannone e Belen Rodriguez intenti a fare shopping. Musi lunghi, sguardi tristi e corrucciati, tensione evidente sul viso. (Continua a leggere dopo la foto)



Ora tutti i suoi fan si chiedono se nel suo cuore ci sia un altro uomo. Intanto il settimanale ''Diva e Donna', a questo proposito, ha pizzicato Belen Rodriguez in dolce compagnia. E chi è questo uomo misterioso? Si chiama Mirco Levati ed è un esperto di comunicazione e marketing sportivo. I due sono stati beccati insieme durante una serata tra amici. Ma non solo. Mirco era presente anche alla festa di compleanno di Belen (la showgirl ha compiuto 34 anni) ed era seduto proprio accanto a lei.

I due poi si sono allontanati dal locale sulla stessa auto e in un secondo tempo Levati, amico di Jeremias, è stato pizzicato sotto il portone di Belen pronto a salire in casa. Il gossip è ovviamente rimbalazato ovunque e la notizia è finita su tutte le riviste di gossip e siti specializzati. Ma cosa è successo poco dopo? Alla luce di fatti Andrea Iannone non si è trattenuto e una Instagram stories si è sfogato duramente.

"Basta! - ha scritto il pilota di Moto Gp - Mi sembra che ora si stia esagerando attribuendo a Belen storie con altri uomini... addirittura più di uno... in nome del più bieco dei gossip!! Per vendere qualche copia in più senza nessun rispetto per una donna che ha solo il 'torto' di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizia, Belen è una donna dai sentimenti veri ed una madre, quindi basta e dico alla gente di non credere a tutto quello che vi viene propinato''.

Alt: Belen (già) con un altro. Archiviato Iannone, è stata beccata così. Con lui