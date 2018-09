Hanno rischiato di perdersi per davvero, ma nel giro di un anno Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono riusciti a ricucire il loro rapporto e tornare ad amarsi come un tempo. Il cantante neo-melodico e l’ex giudice di X-Factor, dopo mesi di tira e molla, avevano deciso di separarsi di comune accordo. I due, ufficialmente insieme dal dicembre 2006, avevano dato alla luce il figlio Andrea nel marzo del 2010. A distanza di sette anni, però, qualcosa nel rapporto si era rotto e pareva irrecuperabile. Della Tatangelo disse che aveva lasciato la monumentale villa romana del compagno, allontanandosi da una vita piena del calore degli amici e povera di quello di Gigi per lei. Invece quest'estate le circostanze sono cambiate. Prima le vacanze insieme in Sardegna, poi l’anello di fidanzamento aveva fatto nuovamente capolino al dito della cantante di Sora. Infine la conferma definitiva, arrivata ad agosto dal settimanale Oggi.(Continua a leggere dopo la foto)



“Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”, aveva spiegato Gigi D'Alessio al settimanale di gossip. E Anna Tatangelo, entusiasta, gli aveva fatto eco raccontando che che ha fatto di tutto per salvare la loro famiglia di cui fa parte il figlio Andrea: “Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia”.

Tutto bene, l'amore ha trionfato, Anna e Gigi hanno ritrovato il sorriso, ma quando i due convoleranno a giuste nozze? A rispondere a questa domanda ci ha pensato lo stesso cantante napoletano. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, D'Alessio avrebbe chiesto ad Anna di sposarlo. Una cerimonia privata, con pochi intimi, lontano dal clamore del gossip e dai paparazzi. Niente di più falso, Gigi D'Alessio ha affidato le sue parole al settimanale ''Novella 2000''.

“Hanno detto che mi sposo con Anna Tatangelo in Sardegna in Costa Smeralda e non è vero. - ha spiegato il cantante napoletano al settimanale diretto da Roberto Alessi - Con lei va tutto benissimo, il bambino cresce, ma niente nozze e nessun cambio di casa. Ci stiamo benissimo. Ora mi applico sul mio nuovo disco e il prossimo concerto lo faccio vicino a Milano, a San Donato, il 29 settembre, per il Gruppo Ospedaliero San Donato”.

