Michelle Hunziker, stupore generale: la conduttrice si presenta così (per la prima volta)

Michelle Hunziker stupisce tutti. La bella conduttrice svizzera sta vivendo un momento magico della sua carriera che, dagli esordi, è stata una continua escalation. Per chi lo avesse dimenticato, la Hunziker ha esordito “di schiena” pubblicizzando gli slip di un noto marchio italiano ed è dapprima divenuta celebre per il suo lato b monumentale (che ancora adesso è una garanzia). All’epoca, Michelle era una ragazzina ma aveva già le idee chiare e tanta determinazione. Per questo ha avuto un successo strepitoso ed è riuscita a ritagliarsi il suo posto nel mondo della televisione. Il successo clamoroso, poi, lo ha raggiunto con l’ultima edizione del Festival di Sanremo: sul palco dell’Ariston Michelle è apparsa sicura di sé e bravissima. E infatti il Festival ha ottenuto un successo pazzesco, come non succedeva da tempo. Perché vi stiamo parlando di Michelle Hunziker? Perché lunedì sera ha stupito tutti portando il marito Tomaso Trussardi sul red carpet. Non lo aveva mai fatto prima. Continua a leggere dopo la foto

La conduttrice ha infatti preso parte con il Ceo della nota maison italiana ai Green Carpet Fashion Awards 2018, l'evento più green della Milano Fashion Week. L’evento si è tenuto a La Scala. La Hunziker, che è sempre in forma smagliante, in quell’occasione è apparsa se possibile ancora più bella del solito. E sempre più innamorata di suo marito. Per l'occasione ha puntato tutto sul total black: quell’abito nero con lo strascico le stava divinamente. Continua a leggere dopo la foto

I Green Carpet Fashion Awards sono considerati tra gli eventi più attesi e green della Settimana della Moda milanese. Oltre alla Hunziker c’erano anche tante altre star della televisione di casa nostra. Ma gli occhi sono stati tutti per la Hunziker che, con quell’abito spettacolare (firmato Trussardi) di seta nera e in compagnia del marito, ha conquistato chiunque. La scollatura sulla schiena era sensualissima e il taglio dell’abito metteva in risalto il suo fisico perfetto. Continua a leggere dopo la foto

Per completare il look ha lasciato i capelli sciolti e lisci come al solito. Il marito, invece, indossava un elegantissimo completo nero con di camicia bianca e cravatta abbinata. Ma sapete qual è la cosa che tutti hanno notato? L’amore che li lega. Nonostante fossero sul red carpet, i due si sono scambiati coccole e tenerezze: si sono sorrisi in modo complice, si sono abbracciati e non si sono mai allontanati l’uno dall’altra. Ora tutti aspettiamo l’arrivo del loro terzo figlio (che per Michelle sarebbe il quarto).

