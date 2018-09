“Orrore”. Kate Middleton torna in pubblico: si presenta così e sconvolge tutti

“Orrore”, il ritorno di Kate Middleton ha fatto questo effetto… La Duchessa di Cambridge è ancora in congedo di maternità per godersi ogni secondo coi suoi bimbi ma, in occasione del matrimonio della sua amica Sophie Carter, ha fatto un’eccezione ed è tornata in pubblico. La Middleton non poteva mancare alle nozze della sua amica che si sono tenute presso la Chiesa Episcopale di St Andrew’s nel Norfolk (amatissimo da Kate) anche perché i suoi figli erano protagonisti della cerimonia: George è stato ancora una volta paggetto mentre Charlotte era la flower girl incaricata di spargere petali di rosa al passaggio della sposa. L’attesa per l’arrivo di Kate era enorme: negli ultimi mesi non l’abbiamo vista quasi mai (e non la vedremo ancora per un po’ visto che il congedo dura ancora qualche settimana) ma la delusione è stata enorme. Kate non è piaciuta. In cappottino Catherine Walker, colore molto vicino a quello del cappotto indossato da Meghan Markle alla presentazione del suo libro Together, ha deluso tutti. Continua a leggere dopo la foto

Per la prima volta i commenti che si sono scatenati sui social non sono stati a favore della moglie di William. Cosa le è stato rimproverato? Di non aver scelto un outfit giusto per un matrimonio, tanto per dire. Ma anche per aver riciclato un abito che aveva indossato a Berlino nel 2017 durante il Royal Tour, tenendo William stretto a destra e Charlotte a sinistra. Ma che Kate ricicli gli abiti non è una novità, perché l’hanno rimproverata? Continua a leggere dopo la foto

Perché, al di là del fatto che ha indossato un vestito già messo, non è apparsa all’altezza. Mentre William, in frac, era perfetto, lei strideva un po’, anche perché ha sempre azzeccato ogni look. Ma non questo. E i sudditi non sono stati carini con lei. A parte questo scivolone di look, tutto è andato bene: la famiglia reale è arrivata in carrozza e si è goduta la bella festa. Continua a leggere dopo la foto

Mancava però Pippa che è ormai agli sgoccioli della gravidanza e ha bisogno di riposo e tranquillità. Ma Kate – il cui congedo di maternità durerà fino al 10 ottobre – non poteva mancare visto che lei e la Carter sono amiche da sempre. Tra l’altro Sophie è una delle madrine di Charlotte e ha anche accompagnato l’amica alle messe con la regina a Sandringham. Non solo: per un po’ è stata fidanzata con uno dei migliori amici di William. Ossia, Thomas Van Straubenzee, fratello di quel Charlie al cui matrimonio Harry portò Meghan Markle lo scorso 4 agosto, il giorno del suo 37mo compleanno…

