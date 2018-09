Seconda settimana di "Domenica In" e ancora una volta Romina Power protagonista nel salotto di Mara Venier. La zia d'Italia ha messo da parte le polemiche nate da un esposto presentato dal Partito Democratico per una frase 'irriguardosa' pronunciata in fascia protetta e si è dedicata, solo ed esclusivamente, ai suoi ospiti della domenica. E tra questi, appunto, l'ex signora Carrisi: Romina Power. La cantante di origini americane è tornata a parlare nel salotto di RaiUno. Da quando è tornata a esibirsi con il Leone di Cellino San Marco - ormai più di tre anni - i gossip impazzano e li vorrebbero uniti non solo professionalmente ma anche nella vita di tutti i giorni. La cosa certa è che dopo anni difficili tra i due è tornato il sereno anche per amore dei figli. Cristel, a Verissimo, qualche settimana fa ha dichiarato: "Finalmente hanno smesso di perdere tempo!". (Continua a leggere dopo la foto)



Romina Power è diventata nonna dopo che la figlia Cristel ha dato alla luce il suo primo bambino. "È un'emozione fortissima - ha detto parlando del parto - non c'è quel dolore fisico, ma soffri lo stesso e partecipi. Il nipote ti fa credere di nuovo nel miracolo dell'amore e della vita. Al Bano è arrivato dopo qualche giorno perché sai deve lavorare per mantenere tutta la famiglia". (Continua a leggere dopo la foto)



Alle domande su Al Bano Carrisi, Romina Power fa dell'ironia: "C'è un'interferenza nello studio, l'audio non mi arriva. Tutti mi vogliono ma nessuno mi prende e sono io che non voglio nessuno". E sui recenti avvenimenti che l'hanno coinvolta personalmente si limita solo a dire: "Cerco di non focalizzarmi sulle cose, passo avanti. Non bisogna continuare a rimuginare sulle cose negative". Parlando del suo rapporto con Romina, invece, Mara ammette: "Il nostro rapporto si è rafforzato in queste due settimane. Siamo sempre state amiche, ma mai così. Sappi - dice zia d'Italia - che per te ci sarò sempre. Se hai bisogno, chiama pure". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma è proprio nel salotto di Domenica In che scoppia un nuovo tormentone gossipparo che coinvolge Romina Power. Proprio per colpa di Mara Venier che si lascia sfuggire una battutina alquanto stuzzicante per il mondo della cronaca rosa. Romina Power ha un altro uomo? Secondo la zia d'Italia c'è qualcosa che il pubblico non conosce: "Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali". Una battuta che ha scatenato immediatamente il gossip, alimentato da un secondo commento: "Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata". Chissà come reagirà Al Bano Carrisi che, proprio domenica prossima, sarà ospite nel salotto di Mara Venier...

Leggi anche:

“Ha rischiato di uccidermi”. Fabrizio Corona, la rivelazione choc su Silvia Provvedi: com’è davvero

fbq('track', 'Gossip');