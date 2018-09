Vi ricordate di Milton Morales, l’ex ballerino di ‘’Buona domenica’’ e tronista di ‘’’Uomini e Donne’’? Ebbene, pare il cubano, dopo alcune disavventure all'estero, stia per fare ritorno in Italia. L’affascinante Milton Morales è sparito dalla circolazione qui da noi già da qualche tempo, ma era balzato alle cronache a causa di un errore commesso a Miami con la persona sbagliata. Qualche tempo fa era stato lo stesso ballerino a raccontare al settimanale DiPiù di avere fermato per strada una poliziotta che stava parlando con il cellulare mentre si trovava alla guida, chiarendo come lei abbia poi approfittato della situazione a suo vantaggio: "Nel traffico supero un’auto che sbanda e che per poco non mi viene addosso. Guardo e vedo che è una poliziotta che parla al telefono, le urlo che non si parla mentre si guida. Lei mi ordina di fermarmi e poi mi dice: ‘Ma pensa di essere un poliziotto?’. Chiama i rinforzi e vengo arrestato per essermi spacciato per un poliziotto, cosa che non ho fatto". (Continua a leggere dopo la foto)



Con le manette ai polsi, Milton Morales viene arrestato e portato in cella, dove ci resta per una notte. Il ballerino ha raccontato la sua esperienza in cella in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù: "Entro, è buio, c’è solo una microfinestra dalla quale passa una bava di luce, fa freddo perché l’aria condizionata è fortissima, c’è un letto a castello con un uomo nel letto di sotto. Il poliziotto chiude e il rimbombo delle chiavi è inquietante’’, ha raccontato il ballerino.

‘’Mi manca l’aria e penso: ‘Resterò qui per venti anni’. L’Italia è il Paese che mi ha regalato il successo e dove ho vissuto benissimo: non me ne sarei mai dovuto andare’’. Per fortuna la reclusione dura una notte, perché l’indomani Milton Morales viene rilasciato su cauzione pagata dal fratello. Da lì un patteggiamento di cinquanta ore di servizi sociali presso una mensa per i poveri e ora il ritorno in Italia.

‘’Magari in tanti si sono dimenticati di me, ma tanti altri si ricordano. - ha detto ancora Milton Morales - L’Italia è il Paese che mi ha regalato il successo e dove ho vissuto benissimo: non me ne sarei mai dovuto andare. Ora vorrei altre occasioni. Tipo il ritorno negli studi di Maria De Filippi. Il ballerino cubano ha infatti rivelato che vorrebbe tornare a Uomini e donne al Trono Over: "Magari, potrebbe essere un'idea, tanto sono single".

