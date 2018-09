Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato? La sua risposta è eloquente: "Sono single". Lo rivela a Uomini e Donne Magazine: dopo la rottura con Andrea Damante l'ex gieffina sembra non aver intenzione di occuparsi di nuovi capitoli amorosi. Anche perché al momento Giulia è concentrata sull'aspetto professionale grazie al suo manager, Francesco Facchinetti. I suoi guadagni sono una miniera d'oro: un post sui social le fa guadagnare cifre da capogiro. Nonostante la storia d'amore con Andrea Damante sia naufragata da poco, per la De Lellis è veramente un periodo prospero dal punto di vista lavorativo. La sua carriera come influencer ha preso veramente il volo. Su Instagram, infatti, l’ex corteggiatrice vanta numeri da capogiro tant'è che, ad oggi, sono 3 milioni le persone che la seguono.Con i social e con la sua immagine, dunque, Giulia De Lellis ci lavora e pare anche molto bene. Secondo il settimanale Oggi, infatti, il suo attuale agente sarebbe riuscito a far fatturare alla ragazza cifre stellari. (Continua a leggere dopo la foto)



Il costo di un suo post su Instagram? "Non meno di 6 mila euro". L’indiscrezione sui presunti guadagni di Giulia De Lellis è stata pubblicata nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: "Salgono sul web le quotazioni di Giulia De Lellis. L’ex del Grande Fratello Vip, che ha notevolmente incrementato i suoi seguaci sui social, ha infatti tariffe da far invidia! Si dice che il suo agente, Francesco Facchinetti, non le faccia vendere i suoi post a meno di 6 mila euro. Sarà vero?". Lei non ha né confermato né smentito ma durante la sua ultima intervista si è concessa un lungo sfogo per quanto concerne la sua situazione sentimentale. (Continua a leggere dopo la foto)



Giuli De Lellis, come detto in apertura, è single e a quanto pare non ha nessuna intenzione di dare inizio a una nuova storia d'amore. La fine della sua storia precedente, nata proprio nel salotto di Uomini e donne, è troppo recente: "Esco da una storia molto importante – ha spiegato al Magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi - L'idea di ricominciare con un altro uomo, acquisire nuove abitudini, affrontare un altro investimento emotivo, ma anche semplicemente abituarmi ad altri profumi… se devo essere sincera, ora come ora, non mi entusiasma. Sicuramente non sono in cerca di un nuovo fidanzato e quando esco non lo faccio con l’intento di guardarmi intorno. In questo momento ho bisogno di altro. Sto cercando di abituarmi ad una nuova situazione: quella di vivere da sola". (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex gieffina ha escluso apertamente un possibile ritorno di fiamma con Andrea Damante: "È una storia definitivamente chiusa, non c'è nessuna possibilità che torneremo insieme". E sul futuro rivela: "Per carità, mai dire mai, però adesso come adesso non c’è nessuno nella mia vita e sono molto felice di occuparmi dei miei progetti. Se mai dovesse arrivare un altro amore vorrei che fosse..." Già, come deve essere il nuovo amore di Giulia De Lellis? "Spero che sia vero, puro, sincero e rispettoso. Sinceramente non ho la mentalità giusta per descriverti un nuovo amore".

Leggi anche:

“Ha tradito Giulia De Lellis con una tronista”. Damellis, la bomba dell’ex gieffino su Andrea Damante

fbq('track', 'Gossip');