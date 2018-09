Qualcuno salvi Andrea Iannone. Per lui questo mese di settembre sembra essere un incubo. Per il motociclista è davvero un periodo nero e buio. L'addio a Belen Rodriguez è certamente la notizia peggiore che gli potesse capitare in questi giorni. Proprio mentre si parlava di una possibile seconda gravidanza per la showgirl argentina è arrivata la bomba di gossip sganciata dal settimanale Chi: la coppia, dopo un lungo tira e molla sarebbe scoppiata. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini la love story tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sarebbe finita per volere della showgirl argentina. "Dopo l’interminabile tira e molla estivo Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone” è stato riportato nella rubrica ''Chicche di Gossip''. "La showgirl sarebbe decisa a portare avanti la sua decisione. La crisi prima dell'estate, poi il riavvicinamento durante le vacanze a Ibiza. La coppia, nonostante le smentite, non sarebbe riuscita a ricucire il rapporto. Lei agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera". (Continua a leggere dopo la foto)



Le ultime foto della coppia mostrano la grande tensione tra i due, ormai, ex fidanzati. Scatti rubati prima della rottura, che il settimanale ''Novella 2000'' ha pubblicato nel numero nuovo e che vedono Andrea Iannone e Belen Rodriguez intenti a fare shopping. Musi lunghi, sguardi tristi, tensione evidente sul viso. Poteva essere una semplice giornata no, ma vista com'è andata a finire forse era semplicemente l'avvisaglia di una crisi nera e senza ritorno. Proprio a pochissimi giorni dal compleanno di Belen che è stato festeggiato in famiglia e senza Andrea Iannone. (Continua a leggere dopo la foto)



Belen ha ricevuto anche un regalo particolare per il suo giorno speciale, subito condiviso coi fan, dal suo stylist Giuseppe Dicecca che ha pensato anche al suo bambino: il libro di Manolo Blahnik e due bamboline in cotone che riproducono le fattezze sue e del piccolo Santiago, rappresentati con look coordinati. Le bamboline indossano maglioni a righe rosse e bianche personalizzati con i loro soprannomi, Belu e Santi. 'Lei' ha la minigonna di jeans e i capelli lunghi, il suo bambino invece jeans e sneakers. E Andrea Iannone? Come se non bastassero i problemi legati alla vita sentimentale, per il motociclista piove proprio sul bagnato. (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex ducatista nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorso ha subito un furto per alcune decine di migliaia di euro nella sua auto, che era parcheggiata in zona Moscova a Milano. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso 29enne, che la mattina del 4 settembre si è accorto che il suo Suv era stato scassinato e che erano stati portati via alcuni oggetti di elettronica e un paio di orologi di valore. Sul caso indaga la polizia, coordinata dal pm di Milano Andrea Fraioli.

Leggi anche:

Belen Rodriguez età, altezza, peso, misure e figlio

fbq('track', 'Gossip');