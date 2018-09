“E poi arrivi tu”. Gioia immensa: la coppia vip annuncia così la dolce attesa

“E poi arrivi Tu. Amalgama perfetto tra tempesta e quiete. Scissione precisa tra ragione e sentimento. Confidente imparziale di paura e amore. Arrivi al momento giusto, avendo portato pazienza…Avendo rispetto tempi che il cuore non anticipa. Puntuale, brillante, irriverente di fronte a tutti i nostri timori. Arrivi Tu alla Vita”.Così, prima lei e poi lui, rilanciando lo stesso post sul suo profilo Instagram, la coppia annuncia di aspettare il terzo figlio. Cicogna in arrivo in casa Bonucci: il calciatore della Juventus e la moglie Martina stanno per diventare genitori per la terza volta. Gioia immensa, ovviamente, e anche per i fan, gli amici e i tifosi che hanno festeggiato i post con like e messaggi di auguri infiniti. È stata lei, Martina, a dare il grande annuncio pubblicando la foto dell'ecografia del piccolo in arrivo stretta tra le mani e Leonardo ha subito ricondiviso sul suo profilo (che conta quasi 3 milioni di follower) il post dolcissimo. (Continua dopo la foto)



Il difensore della Juve e sua moglie, ex modella che Bonucci ha sposato nel 2011, sono già genitori di due maschietti, Lorenzo e Matteo. Proprio quest'ultimo, anni fa, ha avuto problemi di salute che ora ha superato. A dare forza al calciatore in quei momenti drammatici, di tensione è stata proprio la moglie, come spiegato tempo fa dallo stesso Leonardo in un'intervista rilasciata al quotidiano Repubblica.

“Martina mi ha aiutato più di tutti, con la sua determinazione – ha detto Bonucci - Mi ha insegnato a essere fiero di me stesso nel bene e nel male. E ho capito che nel dolore tutte le famiglie si assomigliano. I privilegi si azzerano nella sventura, se vuoi riemergere devi lottare”, ha poi concluso il difensore, sottolineando che oggi il figlio è perfettamente guarito. Leonardo non ha vissuto un'estate serena. Il suo ritorno alla Juventus dopo una stagione al Milan non è stato accolto bene da tutti i tifosi.





Anche il passaggio nei rossoneri con la fascia da capitano, in realtà, era stato criticato. Bonucci poi è tornato a Torino e nel nuovo esordio a Villar Perosa non è stato accolto con tutti gli onori, ma ora, dopo le prime partite, sembra essere tornato un po' di sereno tra lui e parte della tifoseria. E adesso arriva la bellissima notizia della nuova paternità per il centrale juventino, che ha già due figli maschi. Auguri!.

