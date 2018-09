Che regalo! Belen l’ha subito mostrato a tutti: l’ha ricevuto da ‘lui’

E Belen è tornata single. Le ultime voci sostengono che dopo tre anni insieme sia definitivamente finita la storia d'amore della showgirl argentina e il pilota di MotoGp Andrea Iannone. La Rodriguez, conduttrice di Tu sì que vales si è detta stanca e pronta ad andare avanti da sola. E infatti su Instagram ha scritto queste parole: “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio”. Il 20 settembre, giorno del suo compleanno, ha spento 34 candeline ed è questo l'augurio che si è fatta: “Ti auguro che la vita possa far sempre brillare i tuoi occhi…. nella maniera corretta, con quelle cose che tu sai, le uniche cose che contano per davvero……. #tantiauguriame”. Ovviamente il messaggio non è passato inosservato in rete. E il post in cui si mostra in total black, non è stato commentato solo dai follower (ne conta circa sette milioni e mezzo su Instagram): tra gli infiniti like e gli oltre 4mila messaggi lasciati sotto alla foto con gli auguri a se stessa, anche quelli di due suoi celebri ex. (Continua dopo la foto)



Stiamo parlando ovviamente di Stefano De Martino e Marco Borriello. No, da Iannone nessuna reazione. In ogni caso, Stefano, il suo ex marito con cui ultimamente ha riallacciato ottimi rapporti per il figlio Santiago, le ha lasciato un like sotto al post. Borriello, invece, ha fatto di più. Il calciatore, ora in forza alla squadra di Ibiza, ha commentato il post con un cuore e l'emoticon di un brindisi. Chiaramente alla vista di questo messaggio i fan più nostalgici, quelli che sognano un ritorno di fiamma, sono andati in estasi.

Ma ci sono poche speranze di rivedere insieme l'argentina e il bomber che, proprio di recente, ha raccontato In realtà i due sono sempre rimasti amici e ogni anno si incontrano ad Ibiza. Di recente Borriello ha confessato che quella per Belen “è stata una cotta, non un amore vero. Da giovane Belen era un po' superficiale, ma ha un cuore gigantesco ed è una donna generosa. Nei suoi occhi vedo la bontà e non dovrebbero attaccarla troppo per i suoi errori. Per le cose che ho combinato, io dovrei quasi finire in galera…”.





Okay. Ora è single Belen, ma con chi ha trascorso il compleanno? Ha organizzato una cena con i parenti, tra cui anche Cecilia, e gli amici di sempre. E ha ricevuto anche un regalo particolare, subito condiviso coi fan, dal suo stylist Giuseppe Dicecca che ha pensato anche al suo bambino: il libro di Manolo Blahnik e due bamboline in cotone che riproducono le fattezze sue e del piccolo Santiago, rappresentati con look coordinati. Le bamboline indossano maglioni a righe rosse e bianche personalizzati con i loro soprannomi, Belu e Santi. 'Lei' ha la minigonna di jeans e i capelli lunghi, il suo bambino invece jeans e sneakers.

"Visto?". Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le foto prima della rottura. E spunta quel 'dettaglio'