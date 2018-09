CPer Fabrizio Corona sono giorni intensi. Settimana scorsa l'ennesima lite in strada che lo ha visto coinvolto: l'azzuffata in zona Garibaldi, con intervento delle forze dell'ordine è stato solo il preludio a quello che sarebbe successo dopo. Prima un lunghissimo sfogo social dove ammette di volersi riprendere tutto e di essere stanco, talmente tanto che un'altra persona al suo posto avrebbe già pensato al suicidio; dopo la rottura con Zoe Cristofoli, l'ultima sua fiamma in ordine temporale. Insomma, un settembre amaro per Fabrizio che però non nega le sue colpe e su Instagram fa mea culpa. Ma cosa è successo con Zoe? A dare qualche anticipazione era stata la diretta interessata intervenendo a Mattino Cinque. La Cristofoli ha scelto di lasciare Corona dopo aver scoperto un possibile tradimento. (Continua a leggere dopo la foto)



Sembra che la Cristofoli ha trovato sul cellulare di Fabrizio un messaggio compromettente di un’altra donna. Ebbene, Zoe non è riuscita ad accettare quanto visto e ha così deciso di lasciare l’abitazione del noto ex re dei paparazzi. Sulle Storie di Instagram, la Cristofoli ha ammesso di avere avuto dei giorni difficili. “Le cose non possono andare sempre bene, perché se vanno sempre bene c’è qualcosa che non va”. La giovane ha rivelato di essere già pronta a riprendersi. In tanti hanno pensato a Belen Rodriguez dopo la rottura con Iannone, ma la verità sembra essere un'altra. (Continua a leggere dopo la foto)



La rottura è arrivata dopo che Zoe ha trovato dei messaggi hot sul telefono del compagno. E i messaggi arrivavano proprio da Patrizia Bonetti. A darne notizia è il settimanale Spy che nel numero in edicola da venerdì 21 settembre, rivela che il terzo incomodo tra Fabrizio Corona e Zoe è la modella Patrizia Bonetti, 22 anni, ex concorrente del "Grande Fratello" ed ex di Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci. Classe 1995, è nata a Bologna ma è un'italo-cubana che vive a Roma, ma non disdegna delle incursioni a Milano: Patrizia si definisce una figlia di papà che ama viaggiare ed è affascinata dal mondo dello spettacolo. Nel suo passato spuntano tre ex fidanzati molto celebri per ragioni diverse: l'imprenditore Gianluca Vacchi, con cui Patrizia è andata a convivere appena maggiorenne, l'ex marito di Anna Falchi Stefano Ricucci e il figlio di Gigi D'Alessio, Claudio. (Continua a leggere dopo la foto)



La nuova presunta fiamma di Corona è un'habitué di Pomeriggio Cinque, ospite di Barbara d'Urso. Inoltre, fa la modella e ha sfilato anche a Parigi: il suo corpo è qualcosa di importante per lei, dato che si cura - e si piace - moltissimo, tenendosi anche in forma con sport e attività fisica, dal pilates al tennis passando per il crossfit. Ha anche un gatto di nome Chaplin. Tutte cose che piacciono, e molto, a Corona.

