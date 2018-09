Al Bano e Romina Power: una storia lunghissima che continua ad appassionare milioni di italiani. In un vero e proprio triangolo amoroso con Loredana Lecciso. Le avventure della coppia più seguita del mondo del gossip sono sempre ricercate anche dai talk show televisivi. Come Domenica In e Domenica Live che, per la prima puntata dell'anno, hanno deciso di sfidarsi a distanza proprio con le due signore del cuore di Carrisi: da una parte Romina Power, dall'altra Loredana Lecciso. Nessuna stoccata particolare se non una battuta sullo stato di forma della Power arrivato dallo studio di Carmelita. "Ma sono donna anch'io e non mi permetterei mai di dire una cosa del genere" ha precisato la Lecciso. Eppure che tra le due ci sia un rapporto tutt'altro che idilliaco è cosa ben nota... (Continua a leggere dopo la foto)



"La Puglia ha un posto speciale nel mio cuore, è un luogo di sensazioni molto forti, ma sono ancora alla ricerca del mio posto ideale in cui essere in sintonia con la natura e serena”. Lo ha dichiarato proprio a Domenica In la Power. Ma come mai Al Bano e Romina Power sono tornati a cantare insieme? A rivelare un dettaglio mai rivelato finora è stata la stessa cantante che, nel salotto di Mara Venier, ha rivelato come: "Un impresario russo mi ha chiamata e mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare, mi sembrava poi carino festeggiare i 70 anni di questo ragazzino, pensavo solo fosse per quella sera e invece poi non abbiamo smesso. Non pensavo tutto questo amore, io credevo si fossero già dimenticati di me". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto Romina Power è tornata proprio lì, in Puglia. A Cellino San Marco, infatti, la Power si è recata per girare una serie di spot per i suoi prodotti di salute e benessere. Con un lungo vestito verde, la Power ha fatto impazzire tutti tant'è che la sua foto è diventata ben presto virale. "Che bella sei Romina. Fossi Al Bano non ti mollerei. più"; "Stupenda !!! Senza te Cellino è vuota …come il tronco di quell'albero ….!!! E anche Al Bano è …vuoto e solo senza te !!". scrivono diversi followe sui social. E ancora: "Romina sei bellissima tra gli ulivi sei ancora più bella e se decidi di restare nella tua casa a Cellino saresti una bellissima Regina nel suo regno che gli appartiene tanta felicità". (Continua a leggere dopo la foto)

Finita? Non proprio. Perché c'è chi tira in ballo proprio Loredana Lecciso. Come?? Presto detto: "Ti prego Romina resta a Cellino lì è il tuo posto quella è casa tua. Grande Romina riprenditi quello che è tuo questa è la tua casa il tuo regno l’hai costruito insieme al tuo Albano con sudore e fatica non permettere a quella vipera e arrampicatrice sociale di farne parte". Insomma, se non si bacchettano tra di loro c'è chi comunque riesce a tirarle entrambe in mezzo. Ah, povero Al Bano...

