Sembra che intorno a Belen stia succedendo qualcosa di molto grosso, ma di ufficiale c’è ben poco. A poche ore dalla diffusione della notizia della rottura tra la showgirl argentina e Andrea Iannone, ecco spuntare "il terzo incomodo". Secondo alcuni rumors, Belen e Fabrizio Corona sarebbero sempre più vicini e ora che sono tornati tutti e due single la fiamma potrebbe riaccendersi presto. Ma a chiarire tutto ci avrebbe pensato un loro amico stretto... Sulle stories di Instagram, Gabriele Parpiglia ha chiarito la questione: “Al momento Belen e Andrea si sono lasciati. Lei cambierà idea? Boh. Ma è così. Anche Fabrizio è single, ma non sta con lei. Sono solo amici”.

Insomma, secondo Parpiglia tra Belen e Corona al momento non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma. Solo amici? Qualche giorno fa aveva fatto discutere quello strano commento che la bella argentina aveva fatto su Instagram. Perché in fondo anche Belen Rodriguez ha i suoi momenti no, ma trascorrere il compleanno a smentire notizie sulla storia con Iannone, pubblicare messaggi di sfogo e pregare di essere lasciata in pace, no proprio non è da lei. (Continua dopo la foto)



Poche ore prima del suo compleanno, infatti Belen ha postato uno scatto sexy su Instagram accompagnato da una didascalia che suona più come un avvertimento: “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio”. Possiamo leggere in questa presa di posizione l’intenzione di allontanarsi dalla negatività che la circonda in questi giorni, dopo che il settimanale di Alfonso Signorini ha anticipato su CHI che la relazione con Andrea Iannone è arrivata definitivamente al capolinea.

A peggiorare la situazione, è intervenuto anche Riccardo Signoretti – direttore del magazine Nuovo – che ha pubblicato sui social la cover del prossimo numero dove campeggia la foto di Fabrizio Corona e la Rodriguez seguita dal virgolettato dell’agente vip: “Sì, io e Belen siamo tornati insieme". Cosa sta succedendo allora? Nessuno ci capisce più un tubo tra dichiarazione, rumors e smentite. È come se tutto fosse il contrario di tutto. E in tutto questo caos nessuno può affermare con certezza che c’è una linea da seguire.

Per essere sicuri dovremmo aspettare un bacio tra Belen e Fabrizio o una dichiarazione di uno dei due. Nel frattempo, Iannone, che fine ha fatto? E pensare che fino a qualche giorno fa discutevamo se fosse incinta o meno (proprio del pilota). Era il primo giorno di scuola di Santiago e Belen era in compagnia di Stefano De Martino. Il solito settimanale faceva notare come dalla maglietta a righe e dalla gonnellina in pelle spuntava un pancino sospetto. Niente allora, era solo un po’ di pancetta.Ti potrebbe anche interessare: “Belen ha deciso”. Gossip-bomba di fine estate. La soffiata arriva proprio da ‘loro’

