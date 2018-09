Lacrime in tv per Michelle e Aurora. È successo davanti a tutti: mamma e figlia ‘distrutte’

Brutta storia per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti che hanno vissuto una situazione sconvolgente che ha creato un bel po’ di trambusto in famiglia. Ma cosa è successo in casa Hunziker-Trussardi-Ramazzotti? A svelare tutto – o quasi – è il settimanale Chi. Secondo quanto si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, si sarebbero sciolte in un pianto assurdo. “Torrenti di lacrime”, usando le parole usate da Signorini. Mamma mia, già ci viene l’ansia… Cosa sarà successo a Michelle e Aurora? E pensare che questo ultimo periodo doveva essere particolarmente felice. Forse lo sapete già – o forse no – ma, per andare incontro alle madri, Michelle ha deciso di lanciare una linea di prodotti per il benessere dei più piccoli. Si chiama Goovi ed è nata dalla collaborazione tra la Hunziker e l'azienda Artsana. Obiettivo: prendersi cura della salute dei più figli fin dai primi anni della loro vita. E così, dopo la carriera da modella e quella da conduttrice, ora Michelle vuole anche diventare un’imprenditrice di successo. Beh, finora tutto ciò che ha fatto lo ha fatto bene quindi… Continua a leggere dopo la foto

Tra l’altro da un momento all’altro tutti ci aspettiamo che Michelle annunci l’arrivo del quarto figlio. Già da dopo Sanremo, Michelle aveva confessato di aver “riaperto il cantiere” con Tomaso, probabilmente per regalare un fratellino alle loro figlie. Beh, di certo dopo 3 femmine, Michelle avrà la curiosità di sapere cosa significhi essere mamma di un figlio maschio. Chissà se avrà anche questa gioia… Chissà quando arriverà questo bimbo (o bimba, ovvio). Continua a leggere dopo la foto

Nel frattempo, però, le lacrime. Ma quindi che è successo a Michelle? Perché lei e Aurora hanno pianto così disperatamente? La colpa è di “Scherzi a parte”. Ma come? Esatto, la conduttrice svizzera e la primogenita sono tra le vittime della nuova edizione di 'Scherzi a parte', storico programma Mediaset al via il prossimo autunno in prima serata con Paolo Bonolis. "Durante lo scherzo una delle due ha versato torrenti di calde lacrime: chi sarà la vittima e chi la carnefice?", si legge. Continua a leggere dopo la foto

Capito? Nessuna tragedia: Aurora e Michelle sono su “Scherzi a parte”. Beh, a questo punto c’è tantissima curiosità di vedere qual è lo scherzo che le ha così devastate… Le due, amatissime dal pubblico, sono state viste recentemente l'uno accanto all'altra in occasione della conduzione a due di 'Vuoi Scommettere'. Ma Michelle e Aurora non sono le sole: "Protagonista della prima emissione di scherzi sarà Barbara D'Urso - si legge su TVBlog - ma potremo vedere scherzi anche a Adriano Pappalardo, Giuseppe Cruciani, Nino Fromicola, Gerry Scotti e Federica Panicucci”.

