“Meghan ha un grosso problema”. La situazione si complica di giorno in giorno

Sarà pure la donna più invidiata del mondo, ma Meghan Markle non vive una vita facile. Da quando si è fidanzata con il principe Harry, ha avuto tutti gli occhi puntati addosso e questo non rende certo la vita rilassante. Neanche un po’. Per non parlare di tutto ciò cui ha dovuto rinunciare per diventare la moglie di Harry: il suo lavoro, i suoi social network, i suoi cani, i suoi amici, la sua città. Insomma, il prezzo da pagare non è poi così basso. In questo momento, poi, circola una voce secondo la quale Meghan avrebbe un vero e proprio problema con i membri del circolo di Harry che non gradirebbero affatto la sua visione – un po’ troppo libertina, a loro avviso – del mondo. Secondo quanto rivelato da Lady Colin Campbell, confidente di Lady Diana, Meghan si occupa troppo di politica. Un esempio: quando ancora non era neanche la fidanzata di Harry, Meghan aveva chiamato Donald Trump “misogino”, aveva appoggiato pubblicamente Hillary Clinton e si era opposta pubblicamente alla Brexit. Continua a leggere dopo la foto

“È molto liberale e la sua visione del mondo non piace affatto agli amici di Harry – ha rivelato al Daily Beast – lui l’ha portata a feste, matrimoni, eventi ma lei è troppo contraria ad alcuni loro punti di vista e non si prendono. Tutte le donne che sposano un membro della casa reale si rendono conto – solo dopo il matrimonio – di quanto sia faticosa quella vita. Meghan, però, se ne è già resa conto”. Tra l’altro il suo passato da attrice collide con la “vita solitaria” dei reali. Continua a leggere dopo la foto

Ora Meghan, che non vede più i suoi amici di un tempo, è sola e fa fatica a trovare qualcuno di cui possa fidarsi. Tra i problemi che ha in famiglia e i gossip che circolano continuamente sul suo conto, fa bene a stare sempre all’erta e a non fidarsi ciecamente. Una delle poche persone care che ha visto di recente è il truccatore Daniel Martin e la sua stylist Jessica Mulroney che è andata a visitare in segreto a Toronto. Continua a leggere dopo la foto

Nel frattempo, però, pare che la madre Doria Ragland abbia lasciato il lavoro e sia sul punto di trasferirsi a Londra. Almeno Meghan potrebbe avere vicina sua mamma e si sentirebbe meno sola. Nel frattempo il padre Thomas e la sorellastra continuano a darle addosso e a farle fare delle clamorose figuracce…

Meghan e Kate “censurate”, succederà al royal wedding di Eugenia di York

fbq('track', 'Gossip');