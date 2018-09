Come non ricordarla in Honduras, a L'Isola dei Famosi. Gracia De Torres, ribattezzata da esperti e semplici spettatori come il 'lato B' più cool del reality-show. Certo, del suo 'sedere' perfetto si è parecchio discusso per via di una possibile protesi e un ritocchino che l'avrebbe aiutata ad alzare i glutei e renderli tondeggianti e perfetti. Ma Gracia ha sempre smentito questa ipotesi: il suo lato B è tutto al naturale e cotanta perfezione è solo ed esclusivamente merito del suo duro lavoro. Del resto, come testimoniato sui social network, l'ex naufraga non è certo un tipo sedentario: trascorre ore in palestra e ha scelto di passare il resto della sua vita accanto a uno sportivo vero. Sì, perché lo scorso agosto Gracia è convolata a nozze: l'ex naufraga ha sposato Daniele Sandri. (Continua a leggere dopo la foto)



Gracia De Torres, dunque, si è sposata in Andalusia e al settimanale "Nuovo", nei giorni scorsi, ha mostrato in esclusiva l'album di nozze. La sexy ex naufraga ha detto "sì" al giocatore di basket Daniele Sandri. Oggi non ritroviamo più una Gracia gracile e magra ma una donna sognante e commossa tutta di bianco vestita. Per il matrimonio ha scelto lo stile gipsy. E presto ci sarà una grande festa anche in Italia. A prendere parte al matrimonio poca gente 'vip' ma qualcuno che ha testimoniato le nozze di Gracia e Daniele c'è stato... (Continua a leggere dopo la foto)

Alcune foto delle nozze, infatti, sono trapelate dal profilo Instagram di Giorgia Lucini, ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne che, attraverso le sue Instagram stories, avrebbe postato tutta la sua gioia per il matrimonio dell'amica. Gioia che, però, starebbe lasciando spazio in queste settimane al dramma privatissimo dell'ex naufraga de L'Isola dei Famosi. A raccontare cosa le sta accadendo è lei stessa sfogandosi al settimanale 'Chi' nel numero in edicola da mercoledì 19 settembre. Commossa ed in lacrime - come riporta il rotocalco diretto da Alfonso Signorini - la De Torres, in seguito alla domanda se volesse avere un figlio o meno, ha affermato: "Si fa! Noi lo vorremmo da subito ma purtroppo dopo l’Isola dei famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato". (Continua a leggere dopo la foto)



Gracia De Torres è entrata un po' più nello specifico, senza però far trapelare nulla sui suoi reali problemi, spiegando alla giornalista del settimanale Chi come: "Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose. Non voglio entrare nel dettaglio. Spero piano piano di recuperare un equilibrio fisico perché questo figlio lo vogliamo".

