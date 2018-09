“Non lo cambiavo da una vita”. Una ‘nuova’ Elisabetta Canalis: che look!

Elisabetta Canalis, buon compleanno (in ritardo): lo scorso 12 settembre la ex Velina di Striscia la notizia ha spento 40 candeline, anche se non si direbbe per niente. Diventata famosa a 21 anni, oggi è un'attrice e un'imprenditrice (nel 2016 con l’amica e partner in business Maddalena Corvaglia ha aperto una palestra, Sky View LA ), è felicemente sposata con il chirurgo italo americano Brian Perri, vive a Los Angeles e ha una figlia, Skyler Eva, che è nata il 29 settembre 2015. A inizio estate si erano anche diffuse le voci di una sua possibile seconda gravidanza, ma per ora non è mai arrivata una conferma. Avrà pure 40 anni Eli, ma non li dimostra mica. Come fa a essere così favolosa? Ha una routine di fitness degna di un'atleta, scrive Vanity Fair. Fa kick-boxing, yoga, pilates, nuoto, bici, corsa, intervallati da lezioni di zumba e da tutte le variazioni di high intensity work-out. Il suo allenamento è così strutturato che le permette di mangiare carboidrati e dolci senza dover fare rinunce, come ha spesso rivelato nelle interviste. (Continua dopo la foto)



La sua amica e socia Maddalena Corvaglia le ha fatto una dedica speciale e ironica per certi versi in occasione del suo compleanno: “Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang ( per fortuna). Insieme nelle gioie, nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità. Sono fortunata ad averti nella mia vita, sarda maledetta! Tanti auguri per i tuoi 50 anni!”.

Invece lei, Eli, si è fatta un regalo per celebrarsi: un nuovo look, ovviamente subito documentato sul suo profilo Instagram. La Canalis ha scelto un bob appena sopra le spalle da portare spettinato, che è la tendenza del momento realizzata dal suo hair stylist di fiducia e amico Nicky Epi nel salone Aldo Coppola Brian & Barry a Milano. “Taglio in movimento. Nel senso che io ballavo e lui cercava di tagliare. Moving cut, done while I was really jumping everywhere. Here’s a retouch…”, scrive lei a commento del video che posta in cui è ripresa mentre il parrucchiere le asciuga i nuovi capelli.





“Sarà contento mio marito…”., aggiunge. Forse perché il chirurgo la preferisce con la chioma lunga. Lei però, che dice “Non cambiavo taglio dal 15/18!”, si piace e sottolinea che solo l'amico hair stylist lui poteva convincerla a tagliare. E poi lui, a opera finita, “Dopo mille battaglie finalmente @littlecrumb_ taglia con il passato e cambia realmente look, ci siamo concessi un bel #bob destrutturato! Spero vi piaccia #haircut #nikyepi #aldocoppola”.

