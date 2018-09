Al Bano, colpo in villa nella notte: cosa hanno portato via i ladri

Brutto episodio l'altra notte per Al Bano Carrisi: una banda di ladri ha fatto irruzione nelle sue tenute di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. È successo nella notte tra il 17 e il 18 settembre scorsi. Come riporta Il Giornale, Per mettere a segno il colpo, pare che i ladri siano entrati passando dal muro di recinzione retrostante la piscina e la presenza nell'albergo di decine di ospiti non deve aver costituito alcun deterrente per loro, che hanno praticamente agito indisturbati. Cosa hanno rubato? Tra le altre cose 92 cartoni contenenti bottiglie di vino e custoditi nella torretta che sorge nei pressi della piscina. A questi, poi, si aggiungono anche un robot per la pulizia della vasca e un'affettatrice. Dopo aver trafugato queste cose, i ladri hanno poi trasportato i cartoni all'esterno della tenuta e lì li hanno aperti per caricarne il contenuto sul mezzo col quale avevano raggiunto la casa di Al Bano. (Continua dopo la foto)



Ad accorgersi del furto è stato il personale di servizio della tenuta a conduzione familiare, che alle prime luci dell'alba si è accorto degli involucri di cartone lasciati dai rapinatori fuori dalla struttura. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine e allo stesso cantautore pugliese, che si trovava fuori, a Milano, dove era volato qualche giorno prima. Non è la prima volta che le tenute di proprietà della famiglia Carrisi finiscono nel mirino dei malintenzionati.

A maggio scorso, per esempio, ignoti si erano introdotti nella masseria "Mea", che si trova nei pressi dei possedimenti di Al Bano e hanno sradicato piante di ortaggi da poco messe a dimora e utilizzate dai cuochi per la preparazione delle pietanze che vengono servite nel ristorante "Don Carmelo". Ancora, qualche giorno fa erano stati trafugati gli attrezzi da lavoro utilizzati per gli interventi di pulizia del bosco delle tenute Curtipitrizzi, meta di numerosi turisti.

Appresa la notizia del furto, riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, Al Bano ha commentato così: "Sono molto amareggiato. Io continuo a investire in questa terra, la amo, cerco di valorizzarla al massimo, ma di fronte a fatti del genere, che colpiscono me come altre persone, mi cadono le braccia. Questa terra ha bisogno di altro per crescere, non certamente di questo".

