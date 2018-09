“Belen ha deciso”. Gossip-bomba di fine estate. La soffiata arriva proprio da ‘loro’

Erano mesi che si parlava di "una crisi nera", di "allontanamento" tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ora pare essere arrivata la conferma della loro separazione. Il settimanale Chi ha rivelato che la coppia sarebbe scoppiata. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini la love story tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sarebbe finita per volere della showgirl argentina. “Dopo l’interminabile tira e molla estivo Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone” è stato scritto oggi nella rubrica ''Chicche di Gossip''. Si tratta di una crisi passeggera o, questa volta, quello di Belen è un addio definitivo? Questa volta la showgirl sarebbe decisa a portare avanti la sua decisione. La crisi prima dell'estate, poi il riavvicinamento durante le vacanze a Ibiza. La coppia, nonostante le smentite, non sarebbe riuscita a ricucire il rapporto. Lei agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera”. Iannone, intanto, su Instagram stories qualche ora fa ha scritto: “Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c’è a questo mondo”. (Continua a leggere dopo la foto)



E pensare che solo pochi giorni fa si era parlato di una gravidanza. A metterci il carico era stato anche il ''Vicolo delle news'', che aveva riportato la soffiata di una ragazza che ha partecipato alle registrazioni di '' Tu si que vales''. ''Durante le pause in cui si smontava e cambiava il palco - riporta il sito - Belen è stata oggetto di provocazioni da parte dei suoi colleghi. A turno tutti e quattro le hanno fatto battutine sul fatto che avesse proprio l’aspetto di una donna radiosa e incinta. È stato il tormentone di tutta la puntata, ma erano dei fuori onda quindi non so se li vedremo''.

E ancora: ''Maria pure la prendeva in giro dicendo che sapeva che era stata brava con i ragazzi durante la pausa estiva. Lei ovviamente rideva e negava, ma loro sono stati veramente molto insistenti… Chissà?!''. ''Se fosse il momento giusto sarei già incinta. - aveva detto la Rodriguez qualche tempo fa - Non sono una che forza mai le cose, un figlio non è un gioco, non lo farei più con la leggerezza della prima volta e poi sotto questo aspetto sono una tradizionalista. Invidio quelle donne che riescono con naturalezza a costruire famiglie allargate, non ho questa flessibilità mentale, ho bisogno di pensarci bene”, aveva detto la showgirl argentina.

Anche lo scorso anno si era parlato di una crisi tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez, poi rientrata. Era stato sempre il settimanale Chi a lanciare la notizia. "La crisi di quest’estate - scriveva Chi - non sarebbe servita a risollevare le sorti della coppia: Andrea avrebbe lasciato Valencia e le corse per raggiungere la Rodriguez e chiarirsi con lei. L'incontro, al ristorante, non sarebbe andato bene e sebbene il pilota fosse pronto alla convivenza, l'argentina avrebbe chiuso la storia sottolineando che per ora nella sua vita ci sarebbe spazio solo per Santiago". Adesso, però, la rottura definitiva.

