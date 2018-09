“Lo ha fatto ancora”. Meghan, tutti lo hanno notato. E il gossip impazza

È una delle donne più belle e ammirate del momento e anche una delle più chiacchierate. Questo è il prezzo che devi pagare se sei la Duchessa del Sussex ovverosia la moglie del principe Harry. Da quando è stato annunciato il fidanzamento di Meghan e Harry, il mondo ha puntato i suoi occhi su Meghan: che capelli ha, come si veste, quanto spende per gli abiti e i gioielli e tutto il resto che sapete già. Poi i gossippari si sono scatenati a mettere in giro la voce che fosse già incinta. Hanno ipotizzato fosse incinta già il giorno delle nozze per via dei vestiti che aveva scelto, entrambi con una morbidezza all’altezza dell’addome che poteva ben nascondere una presunta pancina. L’ipotesi era stata avvalorata dal fatto che Meghan e Harry avevano rimandato il loro viaggio di nozze in Namibia. Il sospetto era che, visto che l’Africa non è il luogo adatto a una donna incinta, Meghan, che aveva rinunciato al viaggio, fosse appunto incinta. Continua a leggere dopo la foto

E ora? La voce della gravidanza continua a circolare anche se, per il momento, pare che l'erede di Meghan e Harry non sia in procinto di arrivare. Il motivo? Il viaggio in Australia che la coppia ha in programma a breve. Si tratta di un volo piuttosto lungo e, se davvero Meghan fosse stata incinta, il viaggio sarebbe di sicuro stato annullato. Intanto, però, il mondo freme: tutti vogliono che il giorno dell'annuncio della gravidanza arrivi molto presto.

Siate fiduciosi, quel giorno arriverà prestissimo. Intanto, però, mentre le voci che sia incinta continuano insistenti, Meghan non sta con le mani in mano: la duchessa ha infatti debuttato in cucina per la sua prima opera di beneficenza. Già quando faceva l'attrice Meghan si dedicava a progetti umanitari e ora continua a fare del bene. Per esempio ha lanciato un libro di ricette scritto dalle sopravvissute dell'incendio della Grenfell Tower che l'anno scorso causò la morte di 72 persone a West London.

Ora, poi, il debutto ai fornelli… Brava Meghan! A qualcuno i suoi gesti hanno ricordato quelli dolcissimi di Diana. E infatti Meghan è stata apprezzata da tutta la famiglia reale inclusa la regina Elisabetta che ha una passione speciale per la duchessina. Strano visto che la regina incute soggezione a tutti. A rivelarlo è stato il principe Harry che, in un documentario, come riporta il Daily Star, ha dichiarato: "Se all'improvviso la incontrate nel corridoio - ha spiegato alla troupe presente a Buckingham Palace - non fatevi prendere dal panico. So che succederà. Succede a tutti noi".

