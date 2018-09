Partiamo da una certezza: a Flavio Briatore non mancano le donne. Nelle ultime settimane al manager italiano sono state associate diverse nuove fiamme. Lui, dopo aver chiuso la storia d'amore con l'ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Gregoraci, sembrava aver trovato l'amore con la giovanissima Taylor Mega. L'influencer veneta, di quarantaquattro anni più giovane di lui, non ha mai smentito tutte le notizie di gossip uscite circa la sua storia d'amore con Briatore. Il silenzio assenso e le conferme arrivate dal settimanale Chi ricostruivano un quadro alquanto chiaro: Flavio ha ritrovato l'amore con una giovanissima e bellissima bionda. Quella Taylor Mega che solo qualche giorno fa ha confermato di aver fatto ricorso al bisturi per essere così "in forma" a 24 anni. E mentre tutti si chiedevano se ci sarebbe stata una conferma ufficiale per la nuova coppia dello show-business ecco l'incredibile novità. (Continua a leggere dopo la foto)



A quanto pare, infatti, Flavio Briatore ha una fidanzata. O una nuova fiamma. O semplicemente è stato "beccato" in compagnia di una bella donna con la quale avrebbe trascorso una serata intima. Insomma, il manager e proprietario del Billionaire è stato paparazzato senza Taylor Mega. A darne notizia è il settimanale Oggi che pubblica in esclusiva gli scatti che ritraggono Briatore con questa misteriosa moretta. (Continua a leggere dopo la foto)



Come scrive nell'edizione online odierna il settimanale Oggi si tratterebbe di una bella moretta: Vittoria Di Flavio. È originaria di Pescara e lavora al Billionaire, il locale super chic di Flavio Briatore in Costa Smeralda. Mora, coi capelli lunghi e il fisico statuario, Vittoria richiama, per colori e silhouette, proprio l’ex moglie di Briatore. Insomma, Flavio sembra aver davvero trovato chi possa sostituire la (ex) moglie nel suo cuore con una somiglianza quasi "preoccupante". (Continua a leggere dopo la foto)



Su Instagram la barlady del Billionaire spiega di dividersi tra Pescara, Milano e Porto Cervo. Ha circa 2mila seguaci (numero che dopo questa bomba di gossip aumenterà di gran lunga) e posta sempre foto alquanto 'provocanti'. Curve prorompenti e non solo. Certo, non si sa con precisione quanti anni abbia ma a occhio è di gran lunga più giovane di Flavio Briatore ed è molto più vicina anagraficamente a Taylor Mega...

Leggi anche:

“44 anni di differenza!”. Flavio Briatore dimentica Elisabetta Gregoraci. Chi è la sua nuova fidanzata. Biondissima e italiana, curve mozzafiato e fisico statuario. Dove si sono conosciuti

fbq('track', 'Gossip');