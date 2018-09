“Gravidanza inaspettata”. Tv in festa. Per la conduttrice primo figlio a 44 anni

“Aspetto una bambina. Sono al quarto mese, sta procedendo tutto bene (anche se sono lievitata subito)”, gravidanza a sorpresa per la bella della televisione italiana che ha fatto sapere ai suoi fan di essere in dolce attesa. I fan sono al settimo cielo anche perché, come lei, non si aspettavano di ricevere da lei una notizia di questo tipo. “Pensavo che ormai non fosse destino, infatti questa gravidanza è veramente inaspettata a 44 anni”. A parlare – intervistata da Chi - è Lorena Bianchetti: l’amatissima conduttrice Rai aspetta il primo figlio dal marito. “Io e mio marito Bernardo siamo al settimo cielo. Non abbiamo ancora scelto il nome, ma sentire il battito del suo cuore è stata un’emozione grandissima. Posso dire di essere veramente felice”, ha aggiunto Lorena. La Bianchetti è sposata dal 2015 con Bernardo, imprenditore romano, attivo nel campo della ristorazione più piccolo di un paio d’anni della conduttrice. Tra loro è stato un colpo di fulmine. Continua a leggere dopo la foto

Un colpo di fulmine scattato grazie all’intervento di un’amica comune che li ha fatti incontrare. “Ho dovuto aspettare 41 anni, ma adesso sono felice grazie a mio marito. È proprio lui il mio ‘lui’, non mi ero sbagliata. E il nostro amore è la prova che chi la dura la vince. A un certo punto mi sono detta ‘Be’, se è destino, l’uomo giusto arriverà’, mi sono lasciata andare e ho conosciuto Bernardo” ha rivelato tempo fa Lorena Bianchetti. E il loro amore è sempre più forte… Continua a leggere dopo la foto

“Stimo così tanto il mio uomo che sono onorata di portare il suo cognome, leggere il suo nome sulla mia fede è un dono del cielo – ha detto a Chi - È un concetto che va anche oltre l’amore. Ho cercato quest’uomo per tutta la vita. Avevo abbandonato l’idea di diventare moglie e mamma, avevo quasi perso la speranza ed è in questi momenti che Dio ti sorprende”. I due si sono sposati dopo soli due mesi di fidanzamento. Continua a leggere dopo la foto

Laureata in lingue, la Bianchetti è anche una giornalista. Ha debuttato negli anni ‘90 in Rai, dove ha condotto decine e decine di programmi. Per esempio? La Corrida (è stata valletta di Corrado nel 1997), Al posto tuo, Domenica In, Lo Zecchino d’Oro, L’Italia sul Due, Parliamone in Famiglia. Lorena ha presentato inoltre molte trasmissioni e approfondimenti giornalistici dedicati alla fede. Riguardo i figli, prima di rimanere incinta aveva detto: “Ora mi dico che se è destino diventerò anche madre. È un desiderio comune, mio e di mio marito, speriamo che sia anche nel disegno di Dio. Nell’attesa di capirlo… ci impegniamo perché la cicogna arrivi”.

