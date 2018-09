Fabrizio Corona ne ha combinata un’altra delle sue. No, non c’entra la rissa del quale si è “scusato” sui social, ma del suo rapporto di coppia che oramai non c’è più. Insomma, la storia d'amore tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli è giunta ufficialmente al capolinea. A rivelarlo è proprio la ragazza con una chiamata a Mattino Cinque in cui rivela tutti i dettagli che hanno causato la rottura. La Cristofoli confessa di aver trovato un messaggio compromettente sul cellulare dell'ex re dei paparazzi facendo così sotto intendere un possibile tradimento da parte di Corona. La ragazza spiega la dinamica rispondendo alle domande della conduttrice Federica Panicucci e non si trattiene dal rivelare qualche segreto in più. “No, non ho letto il messaggio per intero e neanche mi interessa”, ha confessato alla Panicucci, Zoe, “Ma mi sono bastate quelle poche righe per capire la mancanza di rispetto nei suoi confronti - e aggiunge - non stavo guardando il cellulare di Fabrizio l'ho trovato, non conosco la donna e non voglio indagare". (Continua dopo la foto)



Una volta scoperto, la reazione di Corona è stata quella di negare tutto ma la Cristofoli non si è lasciata abbindolare perché "io sento le cose e sapevo già dentro di me". La relazione è finita da due giorni e da quella litigata Zoe non ha più sentito l'ex re dei paparazzi, anzi, afferma "Corona sta parlando con tutti tranne che con me forse perché si vergogna di quello che ha fatto". Oltre al messaggino, l'influencer confessa che in realtà "ci sono tante cose che non mi andavano bene, non ero contenta e non ero più soddisfatta, soffrivo di mancanza di attenzioni - e aggiunge - è troppo concentrato su se stesso".

Anche per questo quando la Panicucci chiede a Zoe se in futuro volesse tornare da Fabrizio lei risponde seccamente "no non esiste la seconda possibilità per me". “È lapalissiano che tu non ti fossi accorta che Corona sia concentrato su sé stesso”, ha commentato un ospite in studio. E sì, perché forse è il caso di dirlo: anche Zoe è parecchio protagonista (potete contare le volte in cui ha detto "io" in 7 minuti circa). Perché in fondo lo sanno tutti, la visione della vita di Fabrizio e “Coronocentrica”, nel senso che nessuno ha più importanza se non lui: manie di protagonismo, persecuzione, non conta la vita di coppia e il rispetto, ma lui, stop.

Per Fabrizio Corona la vita è sempre stata sopra le righe, un eclettico che non è in grado di confrontarsi col mondo se non con violenza da due soldi e con metodi che l'hanno sempre messo nei guai. Chissà se questa ultima batosta (non è detto che non gliene freghi di meno di Zoe) riuscirà a farlo tornare in carreggiata o se, come dopo ogni caduta (l’ultima rovinosa in bici ne è una prova tangibile) tornerà più arrogante di prima. Ma si sa, è tutto un personaggio quello di Corona… o forse no? In ogni caso, viva l'egocentrismo.

Ti potrebbe anche interessare: “Al mio posto, il suicidio…”. Fabrizio Corona in lacrime, durissimo sfogo. È a pezzi, mai visto così. Parla a ruota libera e promette di riprendersi tutto

fbq('track', 'Gossip');