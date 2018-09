“L’unica cosa che mi resta”. Arisa in lacrime. Altro che la ‘matta’ allegra che vediamo

"Se sono felice? Abbastanza, e questo a me basta. Non sono una da picchi. A differenza di quello che si può dire di me, mi piace la vita regolare. Mi piace un casino la disciplina, infatti dovevo fare il militare". Arisa si confessa nella puntata di La mia passione. Sono passati bel 9 anni da quando la cantante calcava per la prima volta il palco dell‘Ariston con ''Sincerità'', brano che fece la sua fortuna negli anni a venire fino ad oggi. Da quel lontano 2009 strada ne ha fatta e tante cose nella sua vita sono cambiate, soprattutto in ambito sentimentale. Fidanzata per anni con il paroliere Giuseppe Anastasi, che per lei ha scritto proprio il brano che l'ha resa famosa, la cantante si è commossa ripensando alla sua relazione. "Ho vissuto un amore eccezionale. È stato amaro e dolce, difficile ma assolutamente un quadro disegnato da Dio. Dopo che vivi una storia così poi basta, indirizzi l'amore verso luoghi diversi. L'amore a volte può essere cannibale e io non ne ho voglia", ha detto Arisa con gli occhi gonfi di lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)



E sul rapporto professionale, visto che Anastasi è uno degli autori più apprezzati nel panorama musicale italiano, la cantante ha detto durante l'intervista rilasciata a Marco Marra: "A lui serviva una voce, a me delle canzoni. Detto così è brutto, ma ci siamo fatti del bene. Professionalmente è uno illuminato, - ha spiegato ancora la cantante - ha un modo di scrivere popolare e ultraterreno sotto certi aspetti.". E dopo che vivi una storia così, ha aggiunto, non è tempo di rituffarti in un nuovo amore.

La ricetta di Arisa è questa: ''Ti prendi due cani e sei felice''. I suoi sono due maltesi: Titti Verdura, perché ''all’inizio mangiava solo carote'', e Nino Meringa, perché ''da piccolo sembrava un batuffolo di meringa''. Nel 2010, dopo Sincerità, arriva "Malamorenò", un motivetto meno fortunato di quello degli esordi, ma che comunque permette ad Arisa di arrivare in finale al Festival di Antonella Clerici. Una coppia può essere qualcosa anche dopo essersi divisa e questi due artisti ne sono una dimostrazione, Anastasi continua a scrivere per la cantante e oggi è sposato con la cantante Carlotta Quadraccia.

Nel gennaio del 2018 l'ex fidanzato di Arisa ha esordito con l'album “Canzoni Ravvicinate Del Vecchio Tipo”, suo primo album come cantante. Undici inediti, anticipati dal primo singolo “2089”, che il 19 gennaio ha presentato live a L’Asino Che Vola di Roma accompagnato da Valter Sacripanti (batteria), Antonio Lusi (basso), Massimo Satta (chitarre), Cristian Pratofiorito (tastiere). ''La nascita di mio figlio - aveva raccontato il paroliere - mi ha dato l’energia che prima non avevo di cantare. È un album acustico con poca elettronica e quindi poco moderno rispetto a quello che c'è in giro''.

