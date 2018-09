“Incinta”. Ed è proprio l’ex di Damante a rivelarlo. La gravidanza? Sarà molto social

L'ex fidanzata di Andrea Damante è pronta a diventare mamma. Il volto storico di ''Uomini e Donne'' ha ufficializzato la notizia della sua gravidanza attraverso il proprio profilo Instagram con un dolcissimo post. La bellissima ragazza è infatti pronta a mettere al mondo il suo primo figlio e prima ancora che iniziassero a circolare strani rumor sui social ha voluto dare la notizia ai suoi follower. Stiamo parlando di Giorgia Lucini, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island (era sbarcata sull'isola delle tentazioni insieme al fidanzato dell'epoca Manfredi Ferlicchia). Dopo la fine della storia con il giovane di Verona, la Lucini ha ritrovato l’amore accanto al giocatore di basket Federico Loschi. Fin dal primo giorno che ti ho incontrato, ho sempre saputo che saresti stato il papà dei miei figli... Sarai il papà più bravo, dolce e attento del mondo amore mio!!! E te patatino/a, anzi no Kiwi, perché questa settimana hai le dimensioni di un kiwi. Sarai il bambino/a più amato del mondo... non vediamo l’ora di vederti", ha scritto Giorgia Lucini sul social. (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora un altro post, questa volta Giorgia ha fatto 'parlare' il piccolo che porta in grembo. ''Per scelta dei miei genitori sono rimasto segreto per qualche tempo… Da essere piccolo come un punto sono passato ad essere una piccola caramellina… Da un limone ed ora che sono quasi un kiwi. Visto che, per sentito dire, sono sempre stato il loro sogno più grande anche se purtroppo non conosco ancora il mio nome, condividerò con voi il mio percorso di crescita. Ora sono poco più di 6cm ed ho 4 mesi e sono in piena forma. Comunque vi terrò in costante aggiornamento!''.

Tantissimi gli auguri da parte dei follower. Non solo, ha commentato la notizia anche Soleil: "Sarà un topolino meraviglioso". Mentre Beatrice Valli all'amica in dolce attesa ha scritto: "Auguroni tesoro". Per ora invece non c'è stato ancora nessun commento da parte dell'ex fidanzato Andrea Damante. Durante un'intervista rilasciata al magazine di ''Uomini e Donne'' la Lucini aveva parlato proprio del suo ex (poi fidanzato per due anni con Giulia De Lellis). “Tutti mi avevano sottovalutata. Pensavano potesse piacermi Nicolò Raniolo e invece guardavo con interesse Andrea – aveva raccontato - ma rimanendo sempre al mio posto, perché sono stata sempre una ragazza fedele''.

''Una volta single, abbiamo cominciato a sentirci e da lì ci siamo fidanzati. Il nostro rapporto è durato un anno e in quel periodo Andrea è sempre stato rispettoso, dolce e attento. I problemi sono arrivati dopo. - aveva detto ancora la Lucini - Non è stato molto carino. Io me lo sono ritrovato sul trono senza sapere nulla. La nostra storia non era ancora finita definitivamente, noi continuavamo a sentirci''.