Era già da un po’ che ci chiedevamo che fine avesse fatto Mauro Marin. Per chi non lo sapesse (grazie Barbara che ci dai questi scoop quotidiani), è diventato padre da due mesi ma non vede il figlio. A dirlo è l’ex compagna Jessica, che ha scelto Domenica Live per raccontare al sua storia con l’ex gieffino. “Quando è nato nostro figlio - dice Jessica - gli ho mandato un messaggio, lui lo ha letto ma non ha risposto”. La storia d’amore aveva appassionato le fan di Marin e del Grande Fratello 10, edizione che proprio Marin ha vinto. Ad annunciare la fine della relazione era stato lui stesso dalle sue pagine Facebook. In quel momento, già sapeva che sarebbe diventato padre, Jessica infatti era incinta. Il messaggio però era stato chiaro. “Dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo”. Dopo la nascita del piccolo, due mesi fa, Marin non si sarebbe più fatto vedere o sentire dall’ex compagna, neppure per il bimbo. (Continua dopo la foto)



Per i dettagli della storia, però, Barbara d’Urso ha rimandato alla prossima puntata. All’epoca della sua partecipazione al reality di Canale5 il salumiere di Castelfranco Veneto conquistò tutta l’Italia, vincendo lo show con l’80% delle preferenze. Dopo essere uscito dal Grande Fratello, complice la popolarità acquisita, Mauro Marin è stato ospite di diverse serate in discoteca. Ha provato anche a iniziare una carriera come cantante, terminata però con un flop dopo l’uscita del singolo Din Don Dan. In seguito è tornato in Veneto, dove gestisce un’azienda agricola e una salumeria.

Nel corso degli anni però ha continuato ad attirare spesso l’attenzione dei media, fra problemi di salute e intrighi amorosi. Qualche tempo fa infatti ha confessato di essere stato “ricoverato più volte in reparti psichiatrici per disturbi bipolari”. Nel 2016 a causa di un incidente domestico, avvenuto mentre tagliava la legna con la sega circolare, ha perso due dita della mano. Più volte Mauro Marin è stato ospite di Barbara D’Urso per raccontare la sua vita dopo il Grande Fratello, ma anche i suoi tormenti d’amore. Qualche mese fa infatti l’ex gieffino aveva annunciato di aspettare un figlio dalla fidanzata Jessica, in seguito però la donna l’aveva lasciato tornando dai genitori in Abruzzo.

Marin nel corso di Pomeriggio Cinque aveva dato in escandescenza, facendo arrabbiare anche la padrona di casa. L’ex salumiere aveva spiegato che la rottura era stata provocata dall’insistenza dei suoceri, decisi a far nascere il nipotino in Abruzzo. Al rifiuto di Mauro Marin, che non voleva trasferirsi nella regione, la fidanzata si era schierata con i genitori, causando una lite furibonda. Oggi Mauro Marin è molto attivo sui social, in particolare su Facebook, dove spesso parla di trasmissioni televisive. Sentiremo ancora parlare di lui.

