“Che è successo ai capelli?”. Ilary Blasi, mistero a pochi giorni dal GF Vip

Manca poco all’inizio di una delle trasmissioni più amate della televisione italiana. Quale? Ovviamente il Grande Fratello Vip. Il reality più atteso, giunto alla terza edizione, inizierà il 24 settembre e, negli ultimi giorni, sono stati resi noti i nomi dei vip che vivranno sotto lo stesso tetto per un po’. Fabio Basile, Eleonora Giorgi, Elia Fongaro, Giulia Salemi, Maurizio Battista, Martina Hamdy, Ivan Cattaneo, Enrico Silvestrin, le Donatella, Jane Alexander, Walter Nudo, Benedetta Mazza, Stefano Sala, Lisa Fusco, Andrea Mainardi, Francesco Monte, sono loro i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip che, anche quest’anno, sarà condotto da Ilary Blasi. La signora Totti ha lasciato la conduzione de Le Iene proprio per dedicarsi con più impegno alla conduzione del reality. Il pubblico de Le Iene non ha preso molto bene il suo addio che, però, sembra solo momentaneo. Sembra infatti che, quando il GF sarà finito, Ilary tornerà alla conduzione dello show. Continua a leggere dopo la foto

Ma per ora sono solamente chiacchiere. Stiamo a vedere che succede. Nel frattempo, comunque, ovviamente si parla di Ilary. Qualche giorno fa, la ex “letterina” aveva sconvolto tutti con un'inedita frangetta. Era il 5 settembre e tutti erano rimasti a bocca aperta perché non si aspettavano quel cambiamento: quella foto con tutto lo staff del reality mostrava chiaramente un cambio di look. Solo che quella frangetta è durata molto poco. In che senso? Beh, a giudicare dalle ultime foto, non sembra che sia stato un taglio netto, solo una pettinatura diversa e insolita. Continua a leggere dopo la foto

E infatti, nell’ultimo scatto che la Blasi ha postato – in bianco e nero in compagnia di Alfonso Signorini – non sembra che i capelli siano più corti del solito. E non sembrano diversi come sembravano nella foto di gruppo. Sono sempre super biondi e con la riga laterale, così ha il volto ben in vista e i suoi lineamenti perfetti non vengono coperti dai capelli. Ma quindi cosa era successo? Bel mistero... L'ipotesi più accreditata è quella di qualche giorno fa fosse solo un'acconciatura un po’ vintage. E comunque a noi piaceva moltissimo anche in quel modo. Perché Ilary è bella sempre! Continua a leggere dopo la foto

In attesa di vedere i look che Ilary sfoggerà al GF, ricordiamo che la moglie di Francesco Totti è stata una delle grandi protagoniste di quest'estate. Infatti ha presentato il Wind Summer Festival di cui domenica è andata in onda su Canale 5 la finale che si è tenuta all'Area Expo – Parco Mind di Milano. Era super sexy, come ogni volta. Anche in quella occasione della frangetta nessuna traccia. Che strano… Chissà come si presenterà al GF Vip…

