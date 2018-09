Negli ultimi tempi il nome di James Casella è entrato a far parte delle scalette di Barbara d'Urso. Dallo scorso marzo, infatti, a Domenica Live viene trattato il caso di Giucas e Carol, la donna che gli ha dato il primogenito. Ma i rapporti tra Casella e la donna non sono mai stati idilliaci. A parlarne per la prima volta in pubblico era stato proprio il paragnosta che, a Verissimo, aveva rivelato: "È vero, l’ho cresciuto da solo. Ho fatto da padre e madre, gli ho dato tanto amore. L’ho preso a due mesi". Perché James è nato da: "Un non amore, la mamma è una donna stupenda, ma non l’amavo. Lei era innamorata e io no. Appena ho ricevuto la notizia sono rimasto esterrefatto. Mi confidai con Pippo Baudo e lui mi consigliò di fare il Dna perché lei era straniera, inglese e poteva pure non essere mio figlio". Giucas aveva inoltre spiegato come: "Il test ha confermato la mia paternità. Non ero pronto ma l’ho preso subito perché la madre non poteva. Fino a due anni stava in Sicilia, poi l’ho portato a Roma con me". (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso a rompere il muro del silenzio, per la prima volta in tv, è la mamma di James Casella, Carol. La donna inglese è stata ospite di Barbara d'Urso nel salotto di Domenica Live in occasione della prima puntata. "James è stato con la zia in Sicilia due anni, non lo ha cresciuto la compagna di Giucas nei primi anni. Quando ero incinta, Giucas mi ha lasciata perché stava con la sua fidanzata attuale già da cinque anni. Io non avevo soldi per mantenermi in Italia. Perché quando ero incinta, Giucas non mi ha mandato neanche 100 lire?". Un attacco che non è piaciuto al pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)



Barbara d'Urso, infatti, in occasione della prima puntata di Domenica Live è stata costretta a richiamare all'ordine la sua platea. Il racconto di Carol sul figlio James non è piaciuto. Anche perché lei sostiene: "Lui poteva farmi venire in Italia, aiutarmi a trovare un lavoro, non lo ha fatto - prosegue Carol - Io ho firmato una carta in tribunale, in cui dichiaravo che non avevo la possibilità di mantenere questo bambino. Ero innamorata di lui, non è stato per me una storia di una sera. Ho partorito questo bambino perché amavo Giucas e volevo quel figlio, non per darlo via". Adesso Carol non vede James da anni. A fare il primo passo era stato il figlio otto anni: "Ti ha scritto una lettera lui otto anni fa, perché non lo hai fatto tu?!" ha chiesto Carmelita. La donna si è giustificata a modo suo: "Più passa il tempo più diventa difficile!". (Continua a leggere dopo la foto)



Il figlio James ha parlato per la prima volta in pubblico solo qualche mese fa. Negli studi di Pomeriggio Cinque non ha menzionato la madre ma ha ringraziato solo il padre per essere ciò che oggi è: un laureato in Medicina e specializzando in Chirurgia. "Mio padre è stato molto severo e apprensivo, a tratti ossessivo compulsivo, e devo dire che grazie a lui ho raggiunto i traguardi più importanti della mia vita". Incredibile la somiglianza tra James e Giucas: a vederli vicino - come nella foto sopra - sembrano due gocce d'acqua...

