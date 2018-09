Francesca De Andrè è un'habitué dei salotti di Barbara d'Urso: la nipote di Fabrizio e figlia di Cristiano è solita presenziare negli studi Mediaset sia a Pomeriggio Cinque che Domenica Live. La donna è diventata nota al grande pubblico non solo per le continue liti con il padre ma anche per la partecipazione nel 2011, ancora ventunenne, all'ottava edizione dell’Isola dei Famosi, entrando a far parte del reality nella categoria “Parenti di..”. Alla stessa edizione hanno preso parte anche la showgirl e vincitrice finale Giorgia Palmas, Laerte Pappalardo, Nina Moric, Raffaella Fico e molti altri. Ovviamente in seguito alla decisione di Francesca di naufragare sull’isola non sono mancate le polemiche. Oggi la vita di Francesca De Andrè prosegue nel mondo della moda in qualità di modella e showgirl. Ma è nello studio di Domenica Live che rivela il suo vero dramma... (Continua a leggere dopo la foto)



Nei mesi scorsi Cristiano De Andrè ha portato in tribunale la figlia Francesca accusandola di diffamazione per le cose dette in tv, proprio al cospetto di Barbara d'Urso. "Fece dichiarazioni contro mio padre e contro di me", diceva Cristiano in alcune dichiarazioni sui suoi figli. Tutto ebbe inizio quando proprio un anno fa, durante Domenica Live, Francesca si scagliò contro il padre accusandolo di essere violento. A Barbara d'Urso raccontò che la sorella Alice era stata massacrata di botte dal padre. Il racconto fu in parte confermato anche da quest'ultima, secondo quanto riferito dagli avvocati di Francesca. La storia però, dal piccolo schermo si è spostata nelle aule di un tribunale dove lo scorso giugno si è svolta la prima udienza. Francesca De Andrè è stata accusata di diffamazione con l’aggravante del mezzo stampa. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma a far infuriare la figlia Francesca sono alcuni particolari detti solamente oggi nel salotto di Barbara d'Urso a Domenica Live: "Mio padre non si è mai fatto vedere in tribunale, ha mandato l’avvocato. Lui aveva da fare, le vacanze con la fidanzata, comprare la jacuzzi, il cane ecc… Abbiamo parlato qui del fatto che la fidanzata fosse stata picchiata, lui ha pensato bene di fare una denuncia per diffamazione anche per questo. C’erano testimoni, che non si conoscevano, e hanno visto tutti calci e pugni. Mio padre è un uomo violento. Va per vie legali anche il rapporto tra mio padre e mia sorella Alice". A parlare in studio anche Filippo De André, l'altro figlio di Cristiano: "Mio padre perde il controllo molti uomini lo fanno ma non fino a quel punto. Io pure posso perdere il controllo, ma non vado certo a prendere a pugni e calci una persona". (Continua a leggere dopo la foto)



C'è anche un'altra persona coinvolta in questa terribile storia familiare: Carmen De Cespedes. "Nostra madre - rivela Filippo nel salotto di Barbara d'Urso - cerca sempre di farsi vedere più forte, di non mollare mai. Io vivo con lei, la vedo tutti i giorni, lo vedo quanto fa fatica, ho una compagna ma non riesco ad andare via di casa, non me la sento, non vorrei lasciarla da sola, ha bisogno ancora di me, di qualcuno su cui contare ancora tanto".

