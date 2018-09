È stata indiscussa protagonista in occasione della passata edizione del Grande Fratello 15. Veronica Satti è finita al centro delle polemiche per alcuni audio (presunti) scovati da Striscia La Notizia durante la sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia: lei, infatti, avrebbe ammesso di far uso del cellulare durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Una notizia mai confermata e anzi prontamente 'smentita' dalla d'Urso. Insomma, Veronica al Grande Fratello ha fatto parlare di sé. Ma non solo per questo. Lei, infatti, è stata la prima donna omosessuale a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Il suo bacio in diretta TV fece alquanto scalpore sui social. Ma intanto, una volta uscita dal reality show, Veronica e la sua compagna, Valentina, hanno fatto subito un importante annuncio. (Continua a leggere dopo la foto)



"Il prossimo anno io e Valentina ci vogliamo sposare – ha annunciato a Nuovo Tv, parlando del rapporto con Valentina -. L’ho corteggiata per cinque anni. Amo i suoi occhi e la sua intelligenza. Abbiamo un bellissimo rapporto, parliamo tantissimo. E lei riesce a ridimensionare il mio aspetto emotivo". La 27enne ex gieffina sogna di formare una famiglia tutta sua e in attesa dell’abito bianco sta già cercando casa insieme alla compagna. Una notizia confermata anche oggi a Domenica Live in occasione della prima puntata. Nel salotto di Barbara d'Urso si è parlato anche della storia di Veronica Satti con il papà Bobby Solo. (Continua a leggere dopo la foto)



Grazie al Grande Fratello Veronica ha potuto 'forzare la mano' e cercare nuovamente papà Bobby. La Satti è nata dalla relazione tra l'artista e Mimma Foti e per tanti anni aveva scelto di non frequentare più. Bobby Solo (nome d'arte di Roberto Satti) oltre a Veronica e Ryan ha altri tre figli: Alain, Chantal e Muriel, nati dalla prima moglie Sophie Teckel. Adesso, finalmente, come annunciato oggi da Veronica a Domenica Live tra lei e Bobby va tutto a gonfie vele: "Ci siamo già visti un po' di volte. Ci sentiamo tutti i giorni. Lui mi manda messaggi vocali di sette minuti! Il primo incontro è avvenuto in un hotel a Roma. Mi hanno accompagnati i miei due migliori amici. Quando mi ha visto è stato come se non avessimo mai smesso di vederci. Mi ha abbracciato e mi ha detto, con il suo fare romano: 'Sei gagliarda! La gente mi fa i complimenti per strada per te, tutti mi dicono che sei tosta! Sono fiero di te'.". (Continua a leggere dopo la foto)



A Domenica Live non c'è stato purtroppo Bobby Solo: Roberto Satti, per impegni lavorativi, ha dovuto declinare l'invito di Barbara d'Urso per impegni di lavoro. Il cantante ha inviato un videomessaggio, in cui ha ringraziato Carmelita per aver aiutato la riconciliazione con la figlia: "Ho trovato in Veronica un mio alter ego. Sono molto felice".

