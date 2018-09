Una nuova stagione di Domenica Live ha preso il via oggi. Barbara d'Urso torna in studio con il suo fortunato talk-show domenicale. Fino a maggio 2019 le frequenze Mediaset vedranno Carmelita protagonista. Per lei quest'anno c'è un osso duro da battere: Mara Venier con la sua Domenica In. E che tra le due ci sia aria di sfida lo si intuisce anche dalla scelta degli ospiti per la prima puntata: mentre su Rai 1 arriva Romina Power, su Canale 5 si dà spazio a Loredana Lecciso, accompagnata dalla sorella. Insomma, per Al Bano Carrisi una domenica di tutto impegno. Lui, protagonista in tv negli ultimi giorni con due interviste concesse a Mattino Cinque e Verissimo, si sarà goduto sicuramente lo scambio di frecciatine a distanza tra le sue due ex compagne. E Loredana, habitué dei salotti di Barbara d'Urso, si è concessa una lunga intervista cercando di far chiarezza il più possibile sul suo rapporto con il Leone di Cellino San Marco. (Continua a leggere dopo la foto)



La domanda che tutti si pongono in queste ore è solo una: Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi torneranno insieme? E a questo quesito, posto da Barbara d'Urso nel salotto di Domenica Live, la biondona tiene subito a precisare: "Non smetterò mai di volere bene ad Al Bano e sento che veramente lui vuole bene a me e questo non cambierà mai, siamo uniti". Ma no, non c'è nessun ritorno tra lei e Al Bano. A far 'sognare' i fan erano stati alcuni scatti della coppia, felice, pubblicati sui social dalla Lecciso. "Non c'è stato nessun riavvicinamento sentimentale come coppia - spiega - ci siamo chiariti e abbiamo ristabilito l’affetto familiare". Ciò che è stato riconquistato nelle ultime settimane è solo la serenità anche e soprattutto per il bene dei figli. (Continua a leggere dopo la foto)



Frecciatine nei confronti di Romina Power da parte della Lecciso? Ovvio, sennò non sarebbe una Domenica Live come si deve. E appunto Loredana sottolinea come abbia trovato Al Bano sempre un uomo attraente: "Ho sempre trovato Al Bano un bell'uomo. E lo trovo in forma anche oggi". Per cercare di 'aprire il fronte', Barbara manda in onda un'intervista di Romina in cui si parla dei chili di troppo del Leone di Cellino San Marco. La Lecciso non è concorde - e non è una novità - con la Power. Anzi, specifica come negli uomini un po' di pancia sta bene, il problema è quando questa è presente nelle donne. Un riferimento a Romina? "Non mi permetterei mai - assicura la Lecciso con un sorriso 'beffardo' - anche io ogni tanto prendo peso. Oggi ho quattro chili in più ma mi sento felice". (Continua a leggere dopo la foto)



Oggi #DomenicaLive riapre le sue porte: tutta la verità di Loredana Lecciso; in esclusiva un’intervista ad Angelo Boffa, l’uomo che ha sedotto la diva Sharon Stone; il riavvicinamento tra Bobby Solo e la figlia Veronica; Gaspare mostra le immagini del suo matrimonio, a tra poco! pic.twitter.com/20fKrUeAB8 — Domenica Live (@domenicalive) 16 settembre 2018

Il ritorno di fiamma tra la Lecciso e Al Bano non c'è stato, ci sarà tra Carrisi e Romina Power? Per Loredana non ci sono dubbi: questo non avverrà mai. Nei giorni scorsi, a tal proposito, si è parlato di un possibile allontanamento tra la mamma e il papà di Cristel. E secondo Loredana ciò potrebbe avvenire qualora Romina dovesse insistere per un ritorno di coppia: "Lui mi ha sempre detto che vede lei come una sorella. E io sì, gli credo".

