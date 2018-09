“Ci metto il cuore” . Fabrizio Corona, le sue parole dopo la rissa a Milano

La notizia della rissa in pieno centro a Milano aveva fatto subito il giro delle rete. A rilanciarla il sempre informatissimo Alberto Dandolo che, sulle colonne di Dagospia, aveva raccontato quanto successo. A quanto racconta infatti Fabrizio Corona si sarebbe azzuffato con un imprenditore vinicolo che avrebbe osato: "Offendere il figlio Carlos e l'ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric". Addirittura, secondo l'esperto di gossip, ci sarebbe stato bisogno anche dell'intervento delle forze dell'ordine". Al momento, comunque, nessuna smentita da parte dell'ex re dei paparazzi. Vedremo nelle prossime ore...Da parte sua, Fabrizio Corona smentisce di essere stato coinvolto in una rissa con un imprenditore vinicolo fuori da un ristorante a Milano. Nell'ultimo post su Instagram mostra stralci di giornale che escludono un suo coinvolgimento, ma nel video, intitolato "Mea culpa", pubblicato sempre su Instagram ma un paio di giorni fa, si era scusato senza entrare nei dettagli dell'accaduto. (Continua dopo la foto)



«Mi dispiace, non succederà più», dice Fabrizio Corona nel video. Ai followers spiega, inoltre, quello che si prova durante la detenzione: «Quando si esce e si torna alla vita normale e tutto sembra facile, succede che fai qualche cavolata perché non riesci a controllare quei demoni che hai dentro e che cerchi di tenere nascosti... Devo cercare di imparare ancora un po’ di cose, ma ci metto il cuore, per me ma soprattutto per mio figlio».

Qualche giorno fa, infatti, l'ex re dei paparazzi è caduto dalla sua bicicletta in diretta su Instagram mentre stava girando un video. Fabrizio Corona, come si vede nelle immagini, passeggiava sulla sua bici canticchiando 'viva la libertà' e pedalando a piedi nudi per le stradine del centro di Milano: così si è reso protagonista di una una manovra azzardata che lo ha portato a inciampare sui binari del tram. Tutto per la gioia dei follower che avevano divertiti: "Ma come fai?!", "Ahahahahah!".

Senza dimenticare il commento di Gabriele Parpiglia: "Ma io sono senza parole. Come ti vesti?! atto sta che Fabrizio Corona ha cambiato completamente vita dal post-carcere. Almeno, dal punto di vista sentimentale. Addio a Silvia Provvedi, riavvicinamento a Nina Moric - ex moglie e mamma di Carlos - e nuova fidanzata al suo fianco. Addirittura, a quanto pare, sarebbe già andato a convivere con Zoe Cristofoli: l'influencer veronese ha davvero conquistato l'ex re dei paparazzi. Ma lei ha già promesso di non poterlo assolutamente cambiare: "Deve essere lui, se vuole".

