“Mai visti”. Privacy totale per i figli di Barbara D’Urso. Ma ecco spuntare le foto

Giammauro ed Emanuele Berardi sono i figli di Barbara D’Urso. Riservatissimi e lontani dal mondo dello spettacolo, i due sono nati dalla relazione della conduttrice Mediaset con Mauro Berardi, celebre produttore cinematografico. I ‘piccoli’ di casa D’Urso non amano il gossip e lo showbiz e nella loro vita hanno seguito le loro passioni, riuscendo a crearsi una solida carriera. Il primogenito Giammauro Berardi è nato nel 1986 e fa il medico. Si è laureato in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110 e lode e lavora al pronto soccorso. La regina di Pomeriggio Cinque ha sempre protetto la sua vita privata e raramente ha raccontato qualcosa del suo rapporto con i figli, rispettando la loro volontà di privacy. Uno strappo alla regola è arrivata qualche mese fa dalla sua intervista rilasciata a Panorama. “I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli – aveva detto la presentatrice, spiegando di soffrire molto per questo motivo -. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica”. (Continua a leggere dopo la foto)



“Giammauro è medico, fa trapianti di fegato – ha confessato la D’Urso durante l’intervista rilasciata a Panorama -. A ottobre si trasferirà per un anno e io sto già soffrendo. Emanuele è invece un regista. Se mi chiede consigli? Per carità. - ha detto sol sorriso la conduttrice - So già che con questa domanda si arrabbierà. È più facile che sia io che consulti lui prima di prendere una decisione. È talentuosissimo."

Emanuele a differenza del fratello è un po' meno riservato ed infatti, la cronaca rosa ci fa sapere che per due anni è stato il fidanzato di Andrea Lehotska, famosa modella, conduttrice e attrice slovacca. Dopo una separazione turbolenta, adesso Barbara D’Urso ha un rapporto molto stretto con Mauro Berardi, il padre dei suoi figli. “Con lui la rottura fu traumatica’’, ha raccontato tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni in occasione dei suoi 60 anni .

“Ma negli anni sono riuscita a costruire un rapporto sereno - ha proseguito la D’Urso - per dei genitori è sempre una conquista importante. Lui è stato l’uomo che ho amato di più”. “Ogni donna spera di essere una mamma da 10 – ha spiegato parlando dei figli Emanuele e Giammauro -, io ho cresciuto i miei figli da sola con mille difficoltà, ma il voto dovrebbero darmelo loro. Ogni cosa che faccio è per la loro felicità”.

