Hunziker choc: cambia vita. La notizia che circola nelle ultime ore lascia a bocca aperta

È una delle conduttrici più amate della televisione italiana e, dopo il Festival di Sanremo, ha avuto tutti ai suoi piedi. Perché Michelle Hunziker ha saputo calcare quel palco con una grazia, con una naturalezza, con una simpatia che nessuno si aspettava. O meglio, lo sappiamo tutti quanto sia brava e in gamba ma il Festival di Sanremo è sempre il Festival di Sanremo e mette un po’ di soggezione. A ogni modo, lei è stata sensazionale e ha convinto tutti. Quindi abbiamo detto quanto Michelle sia brava. Quanto sia bella lo vediamo tutti. La cosa pazzesca è che, più passa il tempo, più diventa bella. E la questione non ci torna. Con lei non funziona come con tutti noi comuni mortali? Evidentemente no. Ha un fisico bestiale nonostante abbia avuto 3 figlie, mica una. E tra un po’, ne siamo certi, annuncerà anche l’arrivo del quarto figlio. Lei e il marito Tomaso Trussardi non hanno mai negato di voler allargare ulteriormente la famiglia e speriamo che questa volta arrivi un bel maschietto. Continua a leggere dopo la foto

A proposito di figli, Michelle, come tutte le mamme, si è ritrovata a prendersi cura di bimbi neonati. E ha capito che non è così semplice come può sembrare all’apparenza. Ma perché vi stiamo dicendo tutto questo? Per annunciarvi la grande novità che riguarda la Hunziker. Non la sapete ancora? Ma è una bomba! E ha a che fare con i bambini. E le mamme. Di che si tratta? Siete curiose, vero? No, non si tratta di un quarto figlio in arrivo… Continua a leggere dopo la foto

Per andare incontro alle madri, ha deciso di lanciare una linea di prodotti per il benessere dei più piccoli. Ma dai? Esatto! Si chiama Goovi ed è nata dalla collaborazione tra la Hunziker e l'azienda Artsana. Obiettivo: prendersi cura della salute dei più figli fin dai primi anni della loro vita. E così, dopo la carriera da modella e quella da conduttrice, ora Michelle vuole anche diventare un’imprenditrice di successo. Beh, finora tutto ciò che ha fatto lo ha fatto bene quindi… Continua a leggere dopo la foto

Shampoo, bagnoschiuma, creme, integratori alimentari naturali, pannolini: sono solo alcuni degli articoli baby care proposti dalla presentatrice. La Hunziker, va detto, non è l'azionista di maggioranza ma ha il potere di veto su acquisizioni, indebitamento e investimenti sopra i 250mila euro e il diritto di approvazione dei prodotti con la sua immagine. Quando si potranno acquistare questi prodotti? Entro la fine di settembre. All’inizio i prodotti Goovi potranno essere acquistati solo in oltre 3.000 farmacie italiane, svizzere e tedesche. Poi si passerà alla grande distribuzione, all’e-commerce e alle profumerie.

