“In coma in ospedale”. La bella della tv sciocca tutti. Cosa è successo

“Quando nella vita si attraversano momenti difficili si impara a capire l’importanza di apprezzare qualunque attimo di felicità”, a parlare è una donna del mondo dello spettacolo che ultimamente sta facendo discutere. Parliamo di Martina Sebastiani, che è ancora indecisa sul da farsi: da un lato vorrebbe buttarsi tra le braccia dell’ex fidanzato Gianpaolo, dall’altra il tentatore Andrew ha fatto bene il suo mestiere di mettendola profondamente in crisi. “Io e Andrea non siamo fidanzati, non stiamo insieme, quindi lui è libero di fare ciò che vuole, da qualche giorno ci siamo presi tempo per capire cosa vogliamo l’uno dall’altro…non sto piangendo...stiamo cercando di capire se possiamo avere un rapporto più concreto”, ha detto su Instagram. E sembrava che avesse le idee piuttosto chiare, in realtà è ancora molto confusa. Ora, in questo momento così delicato, ha deciso di raccontare un fatto tristissimo. Una storia tremenda che l’ha vista protagonista quando aveva 20 anni. Continua a leggere dopo la foto

Uno scontro automobilistico che ha portato Martina in coma e a trascorrere diversi mesi in ospedale. “Quando nella vita si attraversano momenti difficili si impara a capire l’importanza di apprezzare qualunque attimo di felicità. A 20 anni ho avuto un brutto incidente in macchina che mi ha costretta sei mesi in ospedale, dove per dieci giorni sono stata in coma. Ci ho messo tre anni per recuperare e da quel momento della mia vita ho deciso che avrei sempre vissuto tutto al cento per cento”, ha confessato Martina. Continua a leggere dopo la foto

Una storia davvero drammatica. Per fortuna che ora può raccontarla… La storia tra Martina e Gianpaolo è stata piuttosto travagliata a Temptation Island. Ma la Sebastiani rifarebbe tutto, soprattutto perché la relazione con l’ex era già terminata. “Prima di entrare nel programma c’erano già problemi. Io volevo costruirmi un futuro, lui non aveva le stesse intenzioni. Quando per 6 mesi litighi e discuti sempre per le stesse cose, lentamente si fa spazio una piccola spaccatura tra due persone”, ha fatto sapere la Sebastiani come si legge su un noto sito di gossip. Continua a leggere dopo la dopo

E ora lei pensa ad Andrea. Ma non è ancora amore puro: “Viviamo in città diverse. Per il momento stiamo vivendo in modo naturale tutto quello che ne viene, senza ansie o limiti. E il tempo sono convinta che ci darà le risposte giuste”. Di certo l’attrazione fisica è enorme: “A oggi mi sento molto coinvolta e oltre l’attrazione fisica c’è una grande complicità mentale. Comunque vada, Andrea è una persona che vorrò sempre nella mia vita, anche se non so sotto quale forma”.

