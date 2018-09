“Derubato”. Ladri a casa Iannone. Roba grossa: ecco cosa gli hanno portato via

Brutta, bruttissima giornata per Andrea Iannone, il centauro e fidanzato di Belen Rodriguez che, di ritorno dall'ultimo Gran Premio di motociclismo di San Marino (dove si è piazzato in ottava posizione), ha ritrovato svaligiata la sua casa di Milano. La notizia è stata data dalla pagina Instagram di Tabloit.it, che ha anche pubblicato una foto esclusiva di Iannone che si reca in questura per denunciare il furto subito. Stando a quanto è emerso, pare che i ladri abbiano fatto razzia dei suoi oggetti personali. Gli avrebbero portato via anche degli orologi preziosi, Rolex si dice, che il pilota teneva ben custoditi nel suo appartamento milanese. “Andrea Iannone è stato derubato – si legge nel post di Tabloit pubblicato su Instagram - Il pilota ha subito il furto di alcuni oggetti personali, molto probabilmente alcuni rolex, anche se non si conoscono ancora i dettagli e le modalità del furto. Per questo motivo il fidanzato di Belen si è recato a denunciare il fatto alla Questura di Milano, come vediamo dalla nostra immagine esclusiva”. (Continua dopo la foto)



Al momento, come detto, non si conoscono altri dettagli. Al momento Iannone non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale su quello che è successo, né tantomeno la sua fidanzata ne ha parlato sui social network. Certo è che il rientro dalle vacanze estive, trascorse come di consueto a Ibiza con Belen e il clan Rodriguez, non è stato dei migliori per Andrea Iannone. Al di là della delusione in pista, a San Marino, in questi giorni il compagno dell'argentina più famosa del Paese ha fatto parecchio parlare di sé per via del suo forfait a Miss Italia 2018.

Il campione di MotoGp avrebbe infatti dovuto essere nella giuria della prossima edizione di Miss Italia, che andrà in onda domenica prossima su La7. Tuttavia, a pochi giorni dal ritorno del concorso di bellezza sulla rete di Cairo, Iannone ha dato incredibilmente forfait, senza aver fornito alcuna motivazione ufficiale. Al suo posto ci sarà un altro sportivo italiano amatissimo: il nuotatore Filippo Magnini.

Con Magnini in giuria ci saranno gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi come presidenti, affiancati da Maria Grazia Cucinotta, Pupo, Andrea Scanzi e dallo chef Alessandro Borghese. La serata sarà condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti. Ma perché Iannone ha rinunciato all'incarico all'ultimo? Impegni lavorativi o ragioni private? Anche questo non è dato saperlo con certezza, ma la notizia a pochi giorni dal debutto del concorso ha innescato il gossip: i più maliziosi sostengono che quel ruolo avrebbe scatenato qualche gelosia nella coppia Iannone-Belen.

