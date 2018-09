“Non si riprende più”. Kate, la notizia che sconvolge: cosa le ha fatto William

Sono belli, anzi, meravigliosi. Hanno dei figli bellissimi. Sono ricchi che più ricchi non si può. Sono principi e si amano alla follia. Volete aggiungere altro sulla coppia più bella del mondo cioè quella formata da William d’Inghilterra e dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton? Chi più ne ha, più ne metta. Sul loro conto ne sono state dette tante, anche che fossero ai ferri corti, che stessero per divorziare. Ma non è assolutamente così: Kate, che ultimamente è apparsa meno sorridente del solito, è semplicemente una mamma stanca che ha a che fare con 3 bambini. Avrà pure tutti gli aiuti di questo mondo, ma la fatica resta. E ci può stare che sorrida un po’ meno qualche mese fa. Però è anche normale che, se sei la duchessa di Cambridge, tu abbia tutti gli occhi puntati addosso. Detto questo, tra i due sembra non esserci altro che amore. Almeno questo è quel che sembra perché poi ognuno i lavi sporchi li lava in casa. Vabbè, ma perché vi stiamo parlando di Kate e William? Continua a leggere dopo la foto

Perché pare che stavolta Kate sia triste davvero. E pare che sia triste proprio a causa del marito. Pare che passi le giornate a rimuginare e che sia molto ma molto giù di corda. Per "colpa" di William. Oddio, cosa le ha fatto? La faccenda risale a qualche mese fa ma Kate ancora non è riuscita a ingoiare il rospo. La duchessa è dovuta restare a casa mentre il marito è andato a fare un viaggio. Beh, non è la prima volta che accade. Però stavolta Kate non è stata affatto contenta…

Dopo aver dato alla luce il principe Louis, lo scorso 23 aprile, Kate è in congedo maternità. Per 6 mesi (che stanno per finire) non presenzierà a molti aventi a fianco del suo consorte. L'evento che ha rattristato particolarmente la Duchessa di Cambridge è stata la partenza del Principe William per un tour in Medio Oriente. A Kate proprio non è andato giù di non aver potuto seguire il marito: la duchessa è molto legata a quelle zone dove da piccola ha vissuto per tre anni e avrebbe fatto qualunque cosa per essere al fianco di William.

“Kate ama molto questo posto ed è davvero dispiaciuta che io sia venuto qui da solo” ha infatti detto William alla prima tappa del suo viaggio, in Giordania. Ma c’è un gesto di William che ha fatto sciogliere tutti… Il duca ha visitato il sito archeologico di Jerash insieme al Principe ereditario Hussein. In quel luogo, quando Kate era solo una bambina di 4 anni si è scattata una foto con il papà Michael e la sorella Pippa. Ebbene sapete cosa ha fatto William? Si è fatto immortalare nello stesso identico punto in cui era stata scatta la foto di sua moglie. L’immagine è così romantica che persino la casa reale ha deciso di condividerla su Twitter.

